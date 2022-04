GF Vip, la love story è confermata: “Ci stiamo vedendo”, ha confessato tutto

Un volto molto amato del GF VIP ha raccontato un dettaglio inedito della propria vita privata. Ecco con chi si sta frequentando: è tutto vero

I reality show sanno donare ai concorrenti una nuova visibilità. Se in alcuni casi questa non è del tutto positiva, a causa magari della condotta all’interno del gioco, per altri invece è una bella occasione. Il GF VIP, per esempio, ha donato sempre grandi occasioni ai suoi concorrenti: un esempio su tutti è quello di Tommaso Zorzi che, da influencer e content creator, è diventato conduttore e opinionista.

Un concorrente dell’ultima edizione, ha rivelato di aver conosciuto una ragazza di un noto reality di Mediaset e di avere iniziato con lei una relazione. Ecco di chi si tratta.

Antonio Medugno dice tutta la verità: si frequentano

L’ex concorrente del GF VIP 6, entrato nel reality in corso d’opera, ha avuto dentro la casa l’occasione di farsi conoscere più profondamente. Recentemente è stato ospite di Trends & Celebrities su RTL 102.5, dove il modello ha rivelato alcuni dettagli inediti della propria vita privata. Innanzitutto, Antonio ha rivelato di essere uno molto preciso nel proprio lavoro, quasi maniacale. Questo lo porta spesso a sacrificare il tempo per sé stesso e il tempo libero, aspetti che invece vorrebbe coltivare di più.

Nei ritagli di tempo, però, Antonio ha anche ammesso di star frequentando una ragazza di Amici. “Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma” ha raccontato al giornalista, Francesco Fredella. “…lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori“. Con queste parole, quindi, ammette le voci che stanno circolando su di lui, cioè che ci sia del tenero con un’ex allieva di Amici.

Il modello ha raccontato, infatti, che si conoscono da un bel po’ di tempo. La ballerina, però, è sempre stata fidanzata e i due son sempre stati amici. Dopo la rottura dell’ex allieva con il ragazzo, Antonio e lei hanno iniziato una frequentazione, di cui però non vuole dire molto di più. Non si sa chi sia la ragazza in questione, anche perché come da lui detto stanno molto attenti nel farsi vedere o beccare.

Non ci resta che aspettare e sperare che questa relazione prosegua, in modo che prendano coraggio ed escano allo scoperto. Quella tra Medugno e la ragazza di Amici sarebbe un vero e proprio colpo di scena per il mondo dei reality di Canale5 che, forse per la prima volta, si mescolano e si uniscono.

