ezio-greggio-non-sta-nella-pelle,-il-grande-annuncio-alle-2.30-di-notte

Il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha dato l’annuncio sui suoi social network. Ecco cosa è successo a Ezio Greggio

Conduce Striscia la Notizia da ormai tantissimi anni, anche se non continuativamente. Il suo volto e la sua voce, però, sono associati proprio al TG satirico di Canale 5 e, soprattutto, allo storico amico e braccio destro Enzo Iacchetti. Nelle ultime ore, Ezio Greggio sui social network ha rivelato un aspetto della propria vita inedito e ha sconvolto tutti.

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e tutto è successo di notte, quando gli occhi indiscreti non potevano vederlo. Non stava più nella pelle: la felicità è palpabile.

Ezio Greggio lo rivela su Twitter: emozione incontenibile

Nella vita di Ezio Greggio sono molte le soddisfazioni. Oltre a essere un famoso conduttore, è anche un attore di cinema e televisione. La sua carriera inizia come cabarettista, nel 1978, su Telebiella. Nel 1980 passa poi al cinema, partecipando nel film “Sbamm!”, in cui curò anche la sceneggiatura. Da lì in poi sono molti i film in cui ha partecipato, quasi tutti di stile comico-parodistico.

Nel 1988 sbarca poi in Mediaset, dove conduce “Odiens” insieme alla giovane Lorella Cuccarini. Solo due anni dopo idea e conduce “Paperissima” e dal 1988 si dedica anche a “Striscia la Notizia”, di cui ad oggi ha condotto più di quattromila puntate. Nella sua vita, però, non ci sono state solo gioie. Nel 2013, infatti, è stato indagato perché secondo l’accusa la società RTI di Mediaset l’avrebbe pagato con un regime fiscale agevolato, poiché residente a Montecarlo, residenza che però al fisco italiano sembra fittizia. Questa vicenda è finita solo nel 2015, quando Greggio ha dovuto versare una multa.

Nella vita di Ezio Greggio, però, c’è anche tanta beneficienza e tanto altruismo. Sui social network, nelle ultime ore, ha condiviso un video che ne mostra tutta l’umanità. Ezio Greggio, infatti, ha messo a disposizione la sua associazione e, con la Comunità di Sant’Egidio, ha aiutato tante famiglie ucraine a scappare dalla guerra:

Ore 2.30 il bus con le famiglie ucraine in fuga dalla guerra, della 2.a missione Monaco- Italia- Ucraina organizzato dalla mia Associazione e dalla Comunità di Sant’Egidio è arrivato. Che Dio benedica queste famiglie e dia loro un po’ di serenità https://t.co/GFv91qCNty pic.twitter.com/69Cm2O5Z1q — Ezio Greggio (@EzioGreggio) April 5, 2022

L’emozione è tangibile negli occhi di Ezio Greggio. Sicuramente il suo gesto è nobile e questo spingerà i suoi fan ad amarlo ancora di più.

