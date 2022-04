Amici21, gravidanza confermata | Nessuno se lo aspettava: “Sì, è vero: è incinta”

Una nuova bellissima notizia per la scuola di Amici21. Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto dopo così poco tempo: è tutto vero

Ad Amici, si sa, nascono veri e propri talenti. Ragazzi e ragazze che in pochi mesi diventano vere e proprie star, consci dei propri limiti ma anche in grado di far risaltare tutte le proprie potenzialità. Nella scuola di Maria de Filippi, però, nascono anche grandi amori. Non sono poche le coppie che han visto la luce proprio tra le mura di quella scuola.

Nelle ultime ore, uno storico ex concorrente e un volto ancora molto vicino alla trasmissione ha dato una delle più belle notizie possibili: diventa papà. Nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto adesso: ecco perché.

Amici21: arriva la notizia più bella di tutte

All’interno del reality di Amici21, quest’anno, ci sono stati diversi colpi di scena. Il primo e più inaspettato è stata la gravidanza di Giulia Pauselli che, dal compagno Marcello Sacchetta, aspetta il primo figlio. La ballerina, uscita proprio dalla scuola di Amici, oggi è una professionista e più volte ha ammesso che non è il periodo del tutto ideale. La gravidanza è però arrivata in modo inaspettato e lei e il compagno sono pronti ad accoglierla, nonostante i piani fossero diversi.

Nelle ultime ore, un altro volto importante ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta. Si tratta di Stash, il cantante e frontman dei The Kolors che oggi siede con Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto in giuria, al serale. Il cantante, già papà di una bambina di un anno e mezzo, ha rivelato l’annuncio sui social:

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie” ha scritto, pensando al bambino che sta per nascere. Parole piene d’amore che hanno stupito il pubblico. La prima figlia della coppia, infatti, ha solo un anno e mezzo e nessuno avrebbe mai pensato che il secondo figlio sarebbe arrivato così presto.

Il pubblico ha inondato d’amore il cantante, recentemente in isolamento poiché positivo al Covid-19. Sicuramente lui e la compagna Giulia saranno al settimo cielo e Maria de Filippi, probabilmente, gli farà gli auguri proprio dallo studio del serale alla prima occasione utile. Un anno ricco di nascite, per Amici21!

