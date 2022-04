vuole-denunciare-mediaset,-la-concorrente-non-perdona:-grave-danno-alla-sua-persona

Un’ex concorrente de “L’isola dei Famosi” è intenzionata a portare in tribunale Mediaset: richiesta di risarcimento in vista?

Guai in vista per il colosso televisivo e multimediale Mediaset. L’emittente, infatti, starebbe per essere coinvolta a breve in un’accanita bagarre legale. Tutto nasce all’interno del format “L’Isola dei Famosi“, il survival game per eccellenza, al cui timone resta salda la conduttrice romana Ilary Blasi.

Il format prevede che il cast di naufraghi più o meno famosi debba affrontare un’avventura molto impegnativa in un suggestivo atollo onduregno, esposti ai morsi della fame e dei mosquitos, oltre che agli agenti atmosferici impietosi. Una delle prove più ardue da affrontare durante i prime time del reality è certamente la “Prova del Fuoco“. Due concorrenti, infatti, si sfidano regolarmente in una gara di resistenza al calore delle fiamme sempre crescenti. Così è stato anche per Patrizia Bonetti qualche settimana fa, approdata a Cayo Cochinos con Blind e Roberta Morise. Le due donne si sono confrontate nella “Prova del Fuoco“, con esiti piuttosto scioccanti.

Patrizia Bonetti e le ustioni a “L’Isola”: causa in vista per Mediaset?

Patrizia Bonetti, sconfitta da Roberta Morise alla “Prova del Fuoco“, è stata in seguito ricoverata in infermeria a causa di alcune ustioni riportate durante lo scontro. La naufraga è inoltre risultata assente nelle puntate seguenti dello show, ma la conduttrice Ilary Blasi ha rassicurato gli spettatori. La mattatrice romana ha infatti rivelato che Patrizia stava bene, e sarebbe presto rientrata in gioco.

Così però non è stato, e la concorrente ha scelto di prendere il primo aereo di ritorno per il Belpaese, e non è tutto: secondo Alessandro Rosica, l’influencer sarebbe intenzionata a rivalersi su Mediaset. L’investigatore social rivela infatti che Patrizia, con la complicità del fidanzato, sarebbe in procinto di richiedere un ingente risarcimento danni. “A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro…“, rivela. Sempre secondo Rosica, il fidanzato di Patrizia avrebbe un ruolo centrale nella scelta: l’avrebbe infatti convinta a rientrare in Patria, nonostante le sue condizioni fossero in costante miglioramento. “Inizialmente Patty era pronta a rientrare subito fermata dal furbo fidanzato che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali…“, aggiunge. Guai in vista per Mediaset, a quanto pare: si profila una dura battaglia legale?

L’influencer Deianira Marzano, esperta di gossip, e munita di diverse talpe, ventila nelle sua storie l’ipotesi che Patrizia sia tutt’ora ricoverata in un centro ustioni per guarire dalle ferite de “L’Isola”. Patrizia, tutt’ora assente dal parterre di Ilary Blasi, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali: sceglierà di condividere le sue mosse con i follower?

