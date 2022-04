twitter,-ecco-rivoluzione:-arriva-funzione-‘modifica-tweet’

(Adnkronos) – Twitter, ecco la svolta ‘Edit’: in arrivo la funzione per la modifica dei tweet. Il social, da uno dei suoi profili, annuncia la ‘rivoluzione’ imminente: sarà possibile correggere i messaggi caratterizzati da un errore e non sarà necessario eliminare il cinguettio. “Visto che tutti lo stanno chiedendo. Sì, stiamo lavroando dallo scorso anno sulla funzione ‘modifica’. No, non abbiamo avuto l’idea da un sondaggio. Nei prossimi mesi faremo partire il test per vedere cosa funziona, cosa non funziona e cosa è possibile”, si legge nel messaggio pubblicato dal profilo Twitter Communications. Il cambiamento ‘epocale’, da anni chiesto da milioni di utenti, era stato annunciato il primo aprile da Twitter. Il messaggio, però, era stato interpretato come un pesce d’aprile: “Non stavamo scherzando…”.

“Abbiamo studiato come creare la funzione Edit in modo sicuro sin dallo scorso anno e come pianificare i test nei prossimi mesi”, spiega Jay Sullivan, responsabile del prodotto nell’organigramma di Twitter. “La modifica è stata la funzione più richiesta su Twitter per anni. Gli utenti vogliono essere in grado di correggere errori a volte imbarazzanti e refusi. Lo fanno cancellando e scrivendo nuovamente il tweet. Senza elementi come il limite di tempo, i controlli e la trasparenza relativa a ciò che viene modificato, la funzione potrebbe essere utilizzata in maniera impropria per modificare lo sviluppo di una conversazione pubblica. La tutela dell’integrità della discussione pubblica è la nostra priorità assoluta mentre ci apprestiamo ad intraprendere il lavoro”, prosegue.

“Per questo, ci vorrà del tempo e cercheremo suggerimenti e obiezioni prima input e contraddittorio prima di lanciare la funzione Modifica. Avremo un approccio attento e cauto, condivideremo gli aggiornamenti man mano che procediamo. Questa – conclude – è solo una delle modifiche che stiamo studiando mentre cerchiamo di dare agli utenti più scelta e controllo nella loro esperienza su Twitter, mentre cerchiamo di favorire una conversazione sana e aiutare le persone a sentirsi più a proprio agio su Twitter. Queste sono le cose che ci motivano ogni giorno”.