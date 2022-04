“trovare-il-tempo-per-tutto?-solo-una-questione-di-equilibrio”:-gioia-manetti-di-autoscout24-a-forbes-women

In questa nuova puntata di Forbes Women abbiamo approfondito da vicino il mondo dell’automotive insieme a Gioia Manetti, svp di AutoScout24 & ceo di AutoScout24 Spa.

Di cosa si occupa Autoscout24

Autoscout24 è la più grande piattaforma automotive online pan-europea, aperta a concessionari e privati per comprare e vendere automobili, moto e veicoli commerciali, nuovi e usati attraverso gli annunci pubblicati sul sito.

Due figli, laurea in ingegneria elettronica e un master in business administration, la manager vanta più di 15 anni di esperienza nel settore digitale. Nel 2017 entra in AutoScout24 in qualità di ceo per l’Italia e un anno dopo assume la leadership di AutoScout24 per tutte le country europee come vp international. Prima di entrare nella società, Manetti, che ha iniziato la sua carriera nella consulenza strategica in Bain & Company, ha ricoperto il ruolo di coo presso Gumtree, società del gruppo eBay a Londra, dove aveva la responsabilità di marketing, prodotto e user experience, e prima ancora vari ruoli in eBay e Rodale International.

Il concetto di leadership

Membro del consiglio di amministrazione di Allianz Italia, è stata inserita nella lista dei “Top 100 manager” di Forbes Italia per il 2020. Inoltre, è mentor e advisor per giovani professionisti e startup, membro della community di Mentors4U e socia del Club degli Investitori, network di Angel Investors.

Nel corso dell’intervista, abbiamo avuto modo di parlare anche del concetto di leadership: “Essere un buon leader significa avere capacità di ascolto, saper dare spazio e coltivare l’iniziativa del proprio team, dare un significato agli obiettivi che si vogliono raggiungere insieme”, ha condiviso la manager. “Si brilla di luce riflessa dei successi dei talenti e della squadra che si è saputo creare e della crescita che insieme si è riusciti a realizzare”.

Un messaggio per le nuove generazioni

Quando non lavora, Gioia Manetti ama dedicare il tempo libero ai figli, alla famiglia e agli amici. Ma anche coltivare le sue passioni: i viaggi, la lettura e i podcast… “Trovare il tempo per tutto? Bisogna saper identificare cosa è importante, essere flessibili e costruirsi un network di supporto su tutti i fronti della propria vita”. E alle nuove generazioni che hanno un sogno, ma hanno paura di portarlo avanti, dice: “Studiate, impegnatevi al massimo, non abbiate paura di uscire dalla vostra comfort zone, cogliere le sfide che sembrano più difficili è la chiave della crescita personale e professionale”.

