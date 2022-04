“trasmissione-interrotta-ufficialmente”:-addio-al-pomeriggio-sulla-rai,-cancellata-da-subito

Un noto programma della Rai subisce uno stop definitivo. Ecco di cosa si tratta: colpo bassissimo per la conduttrice e per il team di redazione

Lo share e gli ascolti sono parametri tanto importanti quanto micidiali. Conquistare il pubblico è una missione di certo non facile, soprattutto oggi che ognuno ha a disposizione tantissime piattaforme di streaming video a pagamento. Quando si riesce ad ottenere una piccola fascia di telespettatori affezionati, però, il gioco è quasi fatto: un pubblico che ti apprezza perdonerà anche piccoli errori e scivoloni.

Non tutti e non sempre, però, riescono in questa impresa. In queste ultime ore, per un programma Rai è arrivato lo stop definitivo. La fine di un sogno e di un esperimento in cui la rete e la conduttrice ci hanno creduto molto: ecco di cosa si tratta.

La Rai deve chiudere un programma: non funziona

Il programma che la Rai ha deciso di sospendere in via definitiva, relegando le ultime puntate alla terza serata, è “Generazione Z”. Condotto da Monica Setta, il nuovo programma di Rai2 andava in onda di sabato pomeriggio alle 15. Il format è stato pensato per i ragazzi, coloro che appartengono proprio a questa generazione: “È una generazione che si intesta battaglie di principio” ha raccontato, prima che andasse in onda.

Durante le diverse puntate, Generazione Z ha voluto snocciolare alcune delle tematiche che i ragazzi devono quotidianamente affrontare e ascoltare. La prima puntata è stata dedicata al costo della pandemia e della guerra in Ucraina, due dure realtà con le quali i giovani devono convivere. Alcuni ragazzi, poi, erano fisicamente presenti in studio per fare le loro domande alla ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

Il programma, però, non ha dato gli ascolti sperati. La seconda puntata ha dato solo il 1.8% di share e questi numeri han portato Rai2 alla dura decisione di sospendere definitivamente la trasmissione. Le puntate rimanenti, che sono state già registrate, andranno in onda in terza serata da martedì 12 aprile.

Un lato positivo, che i telespettatori han voluto sottolineare, è il buon traino che potrebbe portarle Diaco:

Chissà che nella nuova programmazione, la Setta possa trovare una collocazione più idonea. Sicuramente è un duro colpo per lei e per il team che ha lavorato alla trasmissione: ora non ci resta che aspettare e vedere in quale altro progetto si lancerà.

