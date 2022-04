Oroscopo di giovedì 7 aprile: domani felicità e amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Siete sicuramente in bilico tra una decisione riguardante i vostri sentimenti e l’opportunità professionale in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole. Non dovete prendere troppo alla lettera le definizioni che ascoltate in giro, dovreste crearvi un vostro spazio. Non sempre è tutto bianco o nero, ci sono tantissime sfumature che dovreste imparare a conoscere, per apprezzarle, ma soprattutto per diventare persone migliori e non omologate alla massa. Oggi avrete voglia di pace e di silenzio: cercate di restare da soli e meditare e rileggere la vostra vita apportando, se possibile, dei miglioramenti ponderati.

Toro – Avete diverse decisioni di lavoro da prendere in questa giornata di giovedì di Sant’ Enrico Walpole, ma non dovete scegliere necessariamente nè quella più pesante, nè quella più leggera. Dovete semplicemente cercare la vostra dimensione migliore, nella quale vi sentite sereni e liberi di esprimervi. Anche se verranno fuori dei piccoli problemi, dovrete prenderli con estrema serenità e calma, poiché potete risolverli senza dover ricorrere a chissà quali soluzioni. Avrete a portata di mano la soluzione a un vostro problema. Studiate bene prima di agire e quando lo farete fatelo con discrezione cercando di tenere per voi segreti e confidenze. Pettegolezzi sul vostro conto infatti non aiutano certo.

Gemelli – E’ tempo di cogliere in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole ciò che avete seminato: qualche buon risultato lo avrete ma rimpiangerete di essere stati troppo pigri. Siate concreti e più realistici: dovrete affronatre in giornata situazioni importanti e Mercurio non sembra ben disposto a farvi da balia per rendervi brillanti. Quindi prudenza e soprattutto realismo. Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo: meglio andrà a chi cerca all’estero e fuori città. Per chi lavora sarà opportuno cogliere questi momenti per predisporre rivalutazioni della propria persone ed eventualmente qualche gratifica.

Cancro – Curate la salute: vi state trascurando in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole. Nervosismo e stress possono influire negativamente sul vostro stato d’animo e condizionarvi al punto che sarete tentati di prendere decisioni inopportune. Attenzione nel traffico soprattutto valuta le manovre anche impreviste delle altre vetture e mezzi di trasporto. Sarai impaziente, criticone, intollerante. Il passato sembra dover tornare con tutte le sue paure e i suoi fantasmi: abbandonate l’idea di poter rivivere le cose belle, potreste rivivere solo i momenti brutti. Bisogna avere prudenza. e procedere con cautela. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Leone – Avete scelto delle attività meno impegnative per questa giornata, con lo scopo di rilassarvi in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole. Tuttavia ci potrebbero essere dei piccoli intoppi che vi faranno impiegare le vostre riserve di energia. Non risparmiatevi, avete sicuramente tutte le capacità per portare a termine qualsiasi lavoro, compito o responsabilità che vi siete prefissi. Credere in se stessi è sempre la prima regola per giungere al traguardo. Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo: meglio andrà a chi si sposterà all’estero o fuori regione o quantomeno sarà disposto a cambiare città.. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo.

Vergine – C’è poco da discutere con persone che non vogliono capire e sanno solo criticarvi in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole. Disponetevi in modo da evitare polemiche inutili e dannose. In fondo lasciate fare a loro il lavoro che meglio sanno fare: criticare. Il volto di una persona amica brillerà oggi per voi. Le vostre abitudini potrebbero essere stravolte, con simpatia, da persone amiche che cercano di risollevarvi da un morale non certo alle stelle. Evitate tassativamente di confidare le vostre cose a chiunque: anche se sentite il bisogno di parlarne con qualcuno sarà meglio custodire gelosamente i vostri segreti. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Bilancia – Le vostre attività potrebbero improvvisamente scemare in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole, ma non dovrete prenderla sul personale, anzi, dovrete sfruttare questo tempo per voi stessi. È normale che piano piano, anche le situazioni più intense subiscano un calo fisiologico, dunque non dovrete più avere i ritmi che avevate fino a ieri. Rilassatevi e non pensate a nient’altro che a voi stessi. Ciò che inizierai oggi ti porterà grandi benefici. Sarai convincente. Persone si complimenteranno con te per il modo di esprimerti e di esporre le tue opinioni e le tue convinzioni in maniera efficace. Questo dice per te oggi il tuo oroscopo.

Scorpione – L’amicizia sarà il tema di questa giornata di giovedì di Sant’ Enrico Walpole, . Puoi incontrarti con vecchi amici o potresti essere improvvisamente visitato da uno di loro. Oggi aiuterai anche uno o più dei tuoi amici. D’altra parte, un amico potrebbe venire duro con te, ma non dovresti sentirti male. Lui o lei sta scaricando su di te perché ha i suoi problemi ed è per questo che sta reagendo in questo modo. Un uovo oggi è meglio di una gallina domani! Avresti bisogno del tuo partner in questo momento per ricevere un forte sostegno emotivo. Ma a causa di alcuni motivi, sei stato separato dal tuo partner a distanza. Continuate a lottare per ricongiungervi.

Sagittario – In questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole, sarai determinato a giocare al gioco del potere che può includere mezzi più o meno sleali per raggiungere i tuoi obiettivi. Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia. Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Le feste, le riunioni e le occasioni familiari sono destinate a occupare la maggior parte del tuo tempo e ti godrai il piacere della buona compagnia. Attirerai facilmente l’attenzione delle persone mentre brilli in tutti gli incontri. Siate socievoli. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

Capricorno – Se stai attendendo per l’occasione giusta, questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole potrà essere il giorno adatto. Aspettatevi una buona notizia oggi che è sicura di portare un sorriso sulle tue labbra. Si prevede che oggi sarai circondato da amici e parenti. Il tempo felice è dietro l’angolo. Tuttavia, non dimenticare di prenderti cura della tua salute. Sarai molto impegnato con i tuoi impegni sociali oggi. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi. È tempo di ascoltare la tua voce interiore e darti l’amore e il rispetto che meriti. Quindi, non dovrai uscire alla ricerca dell’amore. Piuttosto, la tua autostima e il rispetto di te creeranno opportunità per le relazioni.

Acquario – Grandi cose potreste fare in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole se solo tentaste di ripulire il cuore da inutili emozioni e sgombrarlo dalle macerie del passato. Provate anche a chiarire a voi stessi quanto tempo avete sprecato nel cercare soluzioni comode agli altri e non a voi. Molto bene amore e lavoro . Per i single e i disoccupati ottime possibilità all’orizzonte. Un amore lontano vi fa battere il cuore. Ma siete proprio sicuri di essere corrisposti? Avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura. Dovrete però mettercela tutto e capire le opportunità per farlo. Questo dice oggi per te oggi il tuo oroscopo.

Pesci – In tutto ciò che fate oggi siate particolarmente prudenti: sia che guidiate, sia che passeggiate, sia nel divertimento siate attenti ed equilibrati in questo giovedì di Sant’ Enrico Walpole. L’imprudenza bussa forte alle vostre porte e non è il caso di aprirle. Oggi avete ottime possibilità di risolvere una vecchia questione che ormai vi sta pesando oltremisura. Dovrete però mettercela tutto e capire a volo le opportunità per farlo. Se il vostro partner oggi vi sembrerà ambiguo lasciate fuori della porta ogni sentimento di gelosia e distraetevi: inutile fissarsi su cose che poi non hanno riscontro effettivo nella realtà concreta. Questo dice oggi per te il tuo oroscopo.

L’articolo Oroscopo di giovedì 7 aprile: domani felicità e amore, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.