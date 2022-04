Oroscopo dell’amore per coppie e single. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – In questa settimana sarà certo importante dedicarvi ai vostri affari, ma lo sarà altrettanto dedicarci al vostro amore, se ne avete uno, altrimenti concentratevi sul vostro gruppo di amici, forse c’è una new entry molto interessante.

Le coppie non dovrebbero dimostrarsi troppo aggressivi, lo stress di questi giorni non vi fa rendere conto di come agite e questo potrebbe essere controproducente per le vostre questioni di cuore. E’ essenziale mantenere alta la vostra reputazione di grandi amatori, ma se vi lascerete trasportare dall’impulsività, non concluderete un granché.

I single potrebbero godersi un bel week-end rilassante alle terme? Troppo antico? Forse, ma sarebbe proprio la soluzione giusta! Gli impegni altrimenti potrebbero avere la meglio sui rapporti affettivi.

Toro – Potreste fare degli ottimi incontri già dall’inizio della settimana, se vi apriste un pò di più con il prossimo. Non siate eccessivamente diffidenti nei confronti della gente nuova, soprattutto se vi trovate in una nuova città, ma non siete nemmeno troppo disponibili ovviamente!!

Le coppie potrebbero non avere un buon criterio con cui riconoscere le persone buone da quella cattive e, l’unico modo per riuscirci è fare esperienza. Ascoltate le persone quando parlano, vi sarà subito chiaro a quale delle due categorie appartengono .

I single non dovranno scegliere luoghi sbagliati, quelli che ricordano troppo il passato. Ma niente paura, la lezione servirà per la prossima volta!

Gemelli – Vi sentirete molto attraenti questa settimana e questo potrà essere un punto a vostro favore, soprattutto per rimediare a qualche piccola gaffe passata! Le coppie hanno la giusta intelligenza per capire quando avranno fatto qualcosa di sbagliato, quindi assicuratevi che le scuse arrivino a destinazione con qualche rosa o con qualche torta o qualche carezza in più! I single avvertiranno nell’aria la possibilità di conquiste, ma non poteva che essere così in questo periodo dell’anno, dopo essersi ripresi dalla scorpacciata invernale, è il momento giusto per riprendere l’attività. Capire gli altri sarà la missione, se si vorrà fare colpo su qualche bersaglio difficile!

Cancro – Dovete chiarire un pò di dubbi e incertezze, prima di passare alle smancerie. Non fatevi imbrogliare da chi vuole farvi credere che va tutto bene.

Le coppie dovranno insistere, affinchè l’altro parli della situazione che sospettate non essere delle migliori e, fino a quando non butteranno la maschera, niente sdolcinatezze! Avete permesso all’altro per troppo tempo, di comportarsi a suo piacimento, ora è il vostro turno!

I single non vivranno la settimana più hot che abbiano mai passato, ma si potrebbe trovare qualcosa di interessante sulla piazza. Se si avrà pazienza, si riuscirà ad averla!

Leone – Dovete muovervi in fretta, già dai primi giorni della settimana, se non volete farvi scappare l’occasione di una facile avventura, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nel tempo. Qualcun altro potrebbe approfittarne per lasciarvi a bocca asciutta.

Le coppie invece, faranno bene a tenersi alla larga da tentazioni pericolose e da fraintendimenti, se non volete rischiare grosso! Gli scherzi non sono graditi. Bisogna essere un tantino più presenti se non volete che vi sfugga qualcosa del partner.

I single dunque, avranno campo libero e grandi possibilità per conoscere nuove persone, ma poi dovrebbero comunque impegnarsi a mantenere aperti tali incontri e non chiudersi subito.

Vergine – Se tenete davvero alla persona che avete affianco, dovete fidarvi di lei e assumervi qualche rischio in più. Non potete restare inerti di fronte ad una difficoltà, dovete essere pronti per decidere la cosa migliore, per voi e per l’altro.

Le coppie dovrebbero prestare attenzione, poiché qualcosa cambierà verso metà settimana, e sarà l’occasione che aspettavate per dimostrare il vostro amore, sincero e incondizionato.

I single, farebbero meglio a guardarsi intorno, poiché si fanno sempre scappare la preda da sotto gli occhi. Dovranno avere il coraggio per affrontarla e chiederle di uscire con un pò di sfrontatezza, altrimenti passeranno mesi prima che (forse) si accorgano di essere corteggiati!

Bilancia – Avrete infinite possibilità durante la settimana, ma come sempre le sprecherete passando il tempo a pensare e ripensare, sul da farsi e, quando avrete deciso sarà troppo tardi. Se volete un consiglio spassionato, questo è proprio il tempo adatto per testare le vostre capacità, quindi non siate eccessivamente timorosi, buttatevi nella mischia e attendete un segno che vi sveli la strada.

Le coppie dovranno viversela meglio questa settimana, almeno meglio di quella appena passata. Bisognerà parlare con il partner e non cercare sotterfugi per evitare discorsi scomodi, in quanto sono quelli che fanno crescere.

I single dovranno prendere una decisione a metà settimana. Talvolta è molto semplice, basta tagliare i ponti, ma essere deludenti è un attimo. Parlare chiaro e diretto, sarebbe la cosa migliore.

Scorpione – Non sarete molto capaci di guardare alle cose con la giusta prospettiva e questo vi creerà qualche piccolo fastidio, durante la settimana. Sarete gelosi di situazioni inesistenti e passerete sopra ad atteggiamenti davvero scorretti.

Le coppie dovranno riuscire a pensare un pò più lucidamente se si vorranno risolvere i problemi di cuore. Affidatevi alle persone che conoscete meglio e che vi potranno istruire sul da farsi. Non siate timidi nel chiedere dei consigli a chi è più esperto di voi, in fondo, cosa ci sono a fare amici e parenti?

I single, farebbero altrettanto bene a prestare attenzione a coloro che hanno da elargire consigli e avvertimenti. I sospetti e certi presupposti non bastano a tenerci lontano dalle delusioni.

Sagittario – C’è qualcuno che nella vostra vita vorrebbe diventare un pò più che un amico? Bè, questa è la settimana adatta per scoprire se potrà mai nascere qualcosa, quindi passate molto tempo con lui, senza svelare le vostre vere intenzioni.

Le coppie dovranno cercare di ravvivare il rapporto e stare attenti alle esigenze di chi è vicino. Cercate di soddisfare il partner come potete, vi saranno molto grati per questo piccolo gesto e si apriranno.

I single non riusciranno all’inizio a far venire fuori il loro lato migliore, quello che davvero ammalia. Ad ogni modo, la buona notizia è che prima o poi ci si riuscirà. Bisogna soltanto sperare che qualcuno sia rimasto vicino.

Capricorno – Cercate ogni pretesto questa settimana, per allontanarvi dai vostri doveri e correre dall’amato, l’altro lo troverà così romantico che sarà disposto a tutto per voi! Usate pure questa tecnica quando volete, funziona sempre, soprattutto se vi sentite in colpa per aver trascurato il vostro amore troppo a lungo!

Le coppie potrebbero vivere il proprio periodo più caldo, quindi prendete pure l’iniziativa, non vergognatevi dei sentimenti che provate, perché potranno solo far bene al rapporto. Un po’ di passione non ha mai fatto male.

I single non dovranno rinunciare ad uscire con qualcuno che piace un po’ si ed un po’ no. Certo, si potrebbero ferire i loro sentimenti, ma si dovrebbero pur capire le reali sensazioni provate, prima d accettare di iniziare una relazione. E’ onesto anche questo.

Acquario – Vi aspettano delle giornate inusuali questa settimana, sotto tutti i punti di vista, quindi munitevi di forza di volontà e pazienza.

La persona amata vi darà del filo da torcere, pretendendo delle attenzioni mai richieste prima, e vi chiederete come mai, ma la risposta non sarà facile da trovare. Le coppie farebbero bene ad interrogare il partner, invece di passare il tempo a cercare di evitarlo come al peste. Non vi ha detto mai nessuno che le cose è sempre meglio affrontarle? Sotto questo punto di vista siete ancora immaturi. I single gireranno a vuoto alla ricerca di qualcuno che probabilmente nemmeno esiste, poiché non si hanno le idee chiare, ma forse non si hanno nemmeno la capacità di aprirsi. Bisogna ancora lavorare su se stessi in questo caso.

Pesci – Ci sono dei pettegolezzi in giro, su di voi, che potrebbero nuocere ad un vostro rapporto, in special modo se recente. Non distaccatevi dalle persone con cui parlate abitualmente per questa ragione, ma fareste meglio o a fare attenzione, o a chiedervi il perchè di questi pettegolezzi.

Le coppie procederanno con calma e senza troppe aspettative, ma nel frattempo si sta semplicemente costruendo il proprio futuro, ponendo le basi per il rapporto che si vorrebbe vivere più a lungo possibile.

I single non opteranno mai per la via più semplice, quindi si prospettano giornate complesse e molto travagliate, specie se non si avrà il coraggio per rapportarsi a quella persona che è il centro di questi pensieri.

