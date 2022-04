“Non c’è mai stata amicizia”: retroscena su Jeremias Rodriguez, tensioni in famiglia per colpa della sua ex

Jeremias Rodriguez è uno dei personaggi più chiacchierati de “L’Isola”: emergono adesso verità controverse sulla sua ex.

Il rampollo della famiglia Rodriguez, Jeremias, è nuovamente approdato a Cayo Cochinos dopo la precedente avventura a “L’Isola dei Famosi“. Questa volta, gli autori del format hanno deciso di impostare il survival game con una competizione svolta a coppie, e Jeremias ha scelto come compagno di avventura il padre Gustavo.

I due si sono dimostrati, durante le varie settimane, una coppia formidabile, e hanno già conquistato diverse volte la collana da leader dell’atollo onduregno. Nel parterre di Ilary Blasi presenzia spesso Cecilia Rodriguez, rispettivamente sorella e figlia dei due focosi argentini. La stessa soubrette ha dichiarato che la loro è una famiglia molto unita, e non ha perso l’occasione per lanciare inaspettate frecciatine all’ex di Jeremias, l’influencer Soleil Sorge.

“Mai state amiche!”: ecco la verità di Cecilia sulla storia tra Jeremias e Soleil

Cecilia Rodriguez, recentemente ospite dello spin-off “Casa chi“, ha deciso di rivelare in che rapporti fosse con Soleil Sorge durante la sua relazione col fratello. Dalle sue parole emerge che i rapporti con la cognata non fossero dei migliori, anzi: la soubrette argentina si è dichiarata decisamente sollevata dopo la rottura tra i due. “Eravamo cognate e ci vedevamo…Andavamo anche d’accordo eh!“, ha dichiarato. Per poi compiere l’affondo: “Però non ho coltivato questo rapporto…Quando loro si sono lasciati ero contenta…Lo ammetto!“.

La frizzante soubrette ha poi proseguito: “Ci siamo sempre viste, frequentate…Ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia…Non siamo rimaste amiche, e non lo siamo mai state…“. La dichiarazione, apparentemente diplomatica, sembra celare un’istintiva antipatia nei confronti di Soleil. Ipotesi che viene avvalorata dalla parole successive: “Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo non gli interessa…“. E’ inevitabile cogliere i riferimenti alla strombazzata storia tra Alex Belli e Soleil Sorge, argomento che ha tenuto banco ben oltre i 6 mesi del “GF Vip”.

Il triangolo amoroso, sorto con la complicità della modella Delia Duran, è stato il gossip preferito dai rotocalchi televisivi, cartacei e online d’Italia, e Cecilia sostiene che tali teatrini non incontrino in gusti di Jeremias. “Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo non gli interessa…“. Conclude poi con una frecciatina velenosa: “E’ tutto, tranne che artistico!“. L’influencer Soleil Sorge non ha ancora replicato alle provocazioni implicite di Cecilia, ma restiamo in attese di ulteriori sviluppi.

