italia-1-in-crisi,-“salta-la-messa-in-onda”:-malattia-dell’ultimo-minuto

Non c’è tregua per la conduttrice Barbara D’Urso: dopo le difficoltà iniziali, il suo show di Italia 1 rischia di essere soppresso.

Alcuni programmi nascono decisamente sotto una cattiva stella. E’ il caso del format “La Pupa e il Secchione“, che sin dalle prime battute ha subito parecchie battute di arresto. Nonostante la presenza della vulcanica Barbara D’Urso, e il mastodontico lancio pubblicitario operato da Italia 1, gli inconvenienti non si sono fatti attendere.

Dapprima la positività al Covid-19 dell’opinionista Antonella Elia, che non ha potuto presenziare in studio, poi il ricovero della Pupa Paola Caruso in seguito ad un’allergia agli acari… E infine il repentino (ma prevedibile) abbandono dello show da parte di Flavia Vento. Nuove nubi si addensano sul reality della conduttrice partenopea, e questa volta potrebbe davvero chiudere serranda. Cos’è successo?

Focolaio Covid a Italia 1: Barbara D’Urso costretta a chiudere anticipatamente?

Secondo fonti molto vicine a Endemol Shine Italy, la fastosa villa de “La Pupa e il Secchione” sarebbe in queste ore teatro di un inaspettato focolaio di Covid-19. Le indiscrezioni rivelano che 4, tra in concorrenti in gara, si sarebbero rivelati positivi al virus, e la longevità del programma sarebbe perciò in forse.

La puntata andata in onda nella scorsa serata sarebbe stata registrata ben 2 settimane fa, e non si conosce per ora lo stato di salute e i nomi dei protagonisti del cast contagiati. La registrazione della quinta puntata era prevista per lo scorso sabato, ma è slittata proprio a causa di questo increscioso inconveniente. L’accaduto rischia di essere una potenziale Caporetto per l’emittente, che aveva investito ingenti risorse nel progetto.

Si chiudeeee 😂😂😂 — Barbara Mariano (@Barbara91443826) April 5, 2022

Le brutte notizie per l’emittente Mediaset sembrano moltiplicarsi: Italia 1 aveva puntato moltissimo sul rilancio del programma, ingaggiando anche la verace conduttrice partenopea, ma il progetto sembra destinato a fallire. Anche gli ascolti non stanno premiando lo show: si presume perciò che le puntate de “La Pupa e il Secchione” potrebbero a breve essere ridimensionate. Nemmeno la presenza dell’iconico Federico Fashion Style e di Soleil Sorge sembrano essere un incentivo sufficiente per la buona riuscita del programma, e lo share crolla vertiginosamente di giorno in giorno.

La prossima registrazione dello show, per quanto riguarda la quinta puntata, è fissata per domenica 10 aprile: non si sa però se per tale data l’emergenza Covid sarà rientrata. Attualmente, i concorrenti contagiati dovrebbero essere a regime di quarantena: attendiamo un comunicato ufficiale da parte di Mediaset.

