ilary-blasi,-totti,-“le-corna”-e-fabrizio-corona:-“bella-daje”…

Donatella Rettore, in arte Rettore, in una recente intervista si é lamentata per il fatto che Loredana Berté non la saluti quando si incontrano. Rettore ha poca memoria: ai tempi di “Splendido Splendente” aveva soprannominato la Berté “Luridona”. Non é comunque nuova a queste cose: anche a Sanremo, in coppia con Dito nella Piaga, ha cambiato nome alla collega…

Grande Patty Pravo: a settantaquattro anni le viene attribuito un flirt con il suo assistente trentenne. Lei se la ride e pubblica un post: “ chi mi segue sa che Simone Folco é il mio assistente e braccio destro da anni. Ci siamo divertiti e abbiamo sorriso leggendo le fantasie che circolano in questi giorni sul web. Ragazzi, se dovessi trovare il mio nuovo fidanzato sareste i primi a saperlo. “

Esiste ancora la bella televisione. Mara Venier ha organizzato una bellissima festa per Vincenzo Mollica per festeggiare il premio della SIAE. A festeggiarlo nel salotto di Rai , Enrico Mentana, Mogol, Stefania Sandrelli, ovviamente Mollica e la moglie Rosa Maria, più i numerosi video e collegamenti , tra cui quelli di Adriano Celentano, Rosario Fiorello, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Francesco Guccini. Momento di vera commozione che ancora una volta hanno fatto un botto di share.

Non ce la fa proprio Fabrizio Corona a lasciar stare Ilary Blasi. Ricordiamo vecchie ruggini tra i due. Poche sere fa Corona sul suo nuovo profilo Instagram “ilreietto” ha pubblicato una foto della Blasi commentandola così: “Un complotto? Semplici corna. Bella daje” – ha scritto. Fabrizio quindi è convinto che non ci sia alcun complotto nei confronti di Blasi e Totti e che il “capitano” l’abbia veramente tradita con la giovane Noemi.

Verità & Affari è in edicola. Il nuovo giornale di Maurizio Belpietro, quotidiano economico-finanziario, fa il suo debutto domani, martedì 5 aprile 2022. Verità & Affari appartiene allo stesso gruppo della Verità e di Panorama, Verità srl, di cui Belpietro dal 2016 è azionista di maggioranza e presidente.Il direttore della nuova creatura di Belpietro, come già annunciato, è Franco Bechis, Presentazione alla Società del Giardino a Milano

Barbara D’Urso ha così risposto alle critiche di chi l’ha accusata di aver stravolto La Pupa e il Secchione:” La rete (Italia 1) aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione…Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino.” Ma perché? Erano troppo trash. D’Urso ha poi fatto notare che lo share non è inferiore a quello della scorsa edizione.

Nicolas Vaporidis sembrava destinato a una carriera tipo Riccardo Scamarcio e Stefano Accorsi , invece é finito all’ Isola dei Famosi. La scorsa settimana si é rivolto al maschile a Vladimir Luxuria che si é offesa e lui ha insistito senza scusarsi. Ieri sera ha cambiato idea e le ha detto:” Spero di non averti offeso chiamandoti “caro”. Quindi ti chiedo scusa. Non era mia intenzione, anzi, io sono uno dei più forti sostenitori di questo (tematiche LGBT) e della libertà…”

In un Isola dei Famosi senza colpi di scena, la conduttrice spinge il modello Roger Balduino a baciare con più passione Estefania Bernal e lui non si fa pregare. I due , non é dato sapere perchè vip, formano ora una nuova coppia (non nel gioco) e speriamo possano portare un po’ di pepe in questa moscia edizione del reality.

Ieri sera é stato eliminato Marco Melandri e sono state nominate le coppie composte da Lory Del Santo e Marco Cucolo , da Ilona Staller e Roger Balduino. Appena arrivato Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato. In studio si é sentito, ma nessuno é intervenuto. Vediamo se saranno presi provvedimenti la prossima puntata.

Ilona Staller ha sfoderato a più riprese il suo imponente topless generando molti meme. La Cicciolina nazionale ha sussurrato a Lory Del Santo che il bel Roger Balduino non le spiace per niente e ha aggiunto anche Jeremias Rodriguez, ma che forse sono troppo giovani. Un’altro giovane, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, sta conquistando i twittaroli e ha colpito Clarissa Selassié.

Roberta Morise dallo studio della Vita in Diretta alla spiaggia dell’ Isola dei Famosi dove molti , in primis la volpina Lory Del Santo, hanno notato che sta sempre addosso a Jeremias Rodriguez e questo ha scatenato la gelosia della di lui fidanzata Deborah Togni. Lui l’ha rassicurata…

Il noto press agent e manager Angelo Perrone dopo essere stato designato lo scorso gennaio al Campidoglio come Ambasciatore per il Managent si appresta ora ad una nuova sfida professionale .Diventa docente per un importante Accademia di Spettacolo , la School City Agency a Milano .Perrone annovera tra i suoi successi diversi film di successo come i Premi Oscar “ Il paziente inglese “, Will Hunting – Genio Ribelle “ e di aver contribuito in modo fondamentale alle carriere di diversi personaggi come Maria Grazia Cucinotta, Ines Sastre , Monica Bellucci .È stato anche ufficio stampa per Raffaella Carrà, la prima a credere in lui .

Francesco Vezzoli ha da anni inserito Leonor Fini (1905-1996) nel suo personalissimo pantheon femminile: ora la donna è protagonista di quattro nuovi ricami d’artista e di una scultura nella mostra Leonor Fini. Italian Fury. As dreamed by Francesco Vezzoli, curata da Vezzoli, con un allestimento di Filippo Besagni negli spazi della Galleria Tommaso Calabro di Milano (fino al 25 giugno). Grande successo al vernissage con Miuccia Prada e Maurizio Cattelan, Fabio Bechelli con il giovane artista Gabiele Napoli, l’attore Michele Piccolo e Marta Brivio Sforza

AVATI, RENIS e NEELEY a PARADISE oggi Mercoledi 6 aprile 0.05 Rai2

Il leggendario attore Ted Neeley (da 50 anni sulla scena nel ruolo di Gesù nel musical “Jesus Christ Superstar”), l’altrettanto celebre produttore musicale Tony Renis, il regista Pupi Avati, l’attrice premio Oscar Mira Sorvino insieme ai colleghi Frank Grillo, Jerry Cala’ e ai giovani Francesca Tizzano e Aurelio Trombetta sono tra i protagonisti della quinta puntata di “Paradise – La finestra sullo Showbiz. Il late-night show di Pascal Vicedomini con Marcello Cirillo e la Paradise Band, in onda mercoledì 6aprile su Raidue intorno a mezzanotte, al termine di “Una pezza di Lundini”.

Con loro il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri con il campione di rugby Maxime Mbanda (barelliere volontario per la Croce Gialla a Parma nella prima ondata del Covid), il sindaco di Dino Ambrosino e la scienziata Maria Rosaria Capobianchi (per parlare di Procida Capitale della Cultura 2022), la straordinaria cantante USA Nicole Slack Jones, la rivelazione di Sanremo 2022 Yuman, i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista, i ragazzi della Stardust House e tante notizie e immagini inedite da Las Vegas registrate in occasione della notte dei Grammy Awards (gli Oscar della musica mondiale).

Milano Unica: MU Seasonless si propone infatti come un lungo viaggio attraverso la manifattura italiana e in particolare in quella rappresentata dalla filiera tessile. Anche sotto questo profilo comunicativo, si rafforzano dunque i legami e la sinergia tra Filo e Milano Unica.Altissima qualità, molta ricerca e condivisione con il mercato: sono i tre concetti che il presidente Alessandro Barberis Canonico ha utilizzato per annunciare il “nuovo corso” cui si ispirano le tendenze di Milano Unica. Il concetto è stato poi ripreso e ampliato da Antonella Martinetto (Comitato di presidenza di Milano Unica)

Equivoque inaugura a Montecarlo. Nella suggestiva terrazza extra lusso al porto del Principato si è svolta la soirée attraverso un viaggio experience di profumi e sapori di eccellenza. Daniele Losquadro e Pasquale Buonanno, insieme a Nicola Buratto hanno accolto tanti personaggi di spicco. Presente il Principe Alberto II di Monaco, il conduttore Tv Anthony Peth, il direttore Karl Walchli, il bar tender dei vip Tancredi Marco Fazzi, l’imprenditrice Rossana Bruno, i designer di Biella collezioni e tanti altri sono stati catturati dai cocktail porfume realizzati da Elia Secci e Cristian Fazio. La serata è proseguita fino a tarda sera sotto il cielo stellato della città fra fascino e bellezza.

Più di trecento ospiti sono accorsi ad ammirare le creazioni Morfosis della talentuosa stilista Alessandra Cappiello. Nella storica residenza nobiliare di Piazza Santi Apostoli, la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, accorrono personalità del cinema, della nobiltà e della cultura per la sfilata primavera/estate 2022 intitolata Imperfezioni. Un parterre de roi di splendide attrici. Tra le prime accorse c’è Angelica Giusto, in lungo nero, poco dopo arriva anche la collega Bianca Nappi con un delizioso completo elegante rosa, seguita da Eugenia Costantini, figlia d’arte di Laura Morante, in una divertente gonna in jeans e blusa in chiffon. Presenta il defilè Elena Parmegiani abito lungo floreale. In prima fila ad ammirare la collezione c’è anche la splendida Elisabetta Pellini, con la mamma Grazia Andina, che abbraccia la collega Eliana Miglio in un raffinato chemisier grigio. In lungo nero anche Liliana Fiorelli. Il mondo della nobiltà schiera i principi Guglielmo Giovanelli ed Ascanio Colonna accompagnato dalla sua Elena Cardino. Tra le bellissime anche Raffaella Massima Paleari, reduce dei successi di Ciao Darwin, ed Ursula Seelenbaker, nuovo volto di Cortesie per gli Ospiti, che arriva al defilè insieme a Paola Spinetti e Patrizia Biancamano. Molto apprezzato lo styling della sfilata curato da Carolina Turra e le acconciature ed il trucco realizzate da Giorgio Martilotti di Icona Beauty. Interviene anche Rita Leo Valentini, Presidente di Mondo Solidale Onlus ed il manager Michele Crocitto. Uscita finale con una modella che omaggia l’Ucraina, con gli accessori che richiamano il Paese flagellato dall’atroce guerra, e con un bouquet di calle in mano simbolo di pace. A fine defilè brindisi in onore della designer nei nobiliari saloni della Coffee House. “La bellezza – sostiene Alessandra Cappiello – risiede nel coraggio di non voler essere perfetti e di accettare che il mondo attorno a noi non lo sia a sua volta. La mia donna è forte ma conserva una sensibilità che le permette di essere chiunque voglia, ora forte e determinata ereditando abiti e completi dal taglio maschile, ora leggera e disinibita, grazie a leggiadre camicie over e morbidi kimono”. La raffinata palette cromatica si tinge di colori caldi e luminosi, che rimandano alla rinascita, figlia primigenia della bella stagione, affiancandosi alle stampe floreali e agli elementi geometrici. Cotone e pizzo sangallo fanno da contraltare a linee pulite, definendo capi che donano una ricercata semplicità alla collezione. L’eleganza per Morfosis è attenzione verso l’artigianato e ricerca di materiali preziosi. Qui ogni elemento si fonde, dando vita ad un concetto di esclusività che predilige un approccio slow allo stile, e si concentra su piccoli dettagli, infallibili scintille di personalità che da sempre contraddistinguono il brand.Le creazioni della Cappiello sono state indossate ed hanno affascinato persino la Regina del pop, Madonna, i Maneskin, Nina Zilli e Sabrina Ferilli, oltre che personalità della lirica mondiale.

Dal mercato palermitano al Mercato Centrale Milano: Filippo La Mantia è oste, cuoco ed artigiano e riparte proprio dal concetto di mercato per raccontare una filosofia che vuole rendere il cibo alla portata di tutti. Nei suoi piatti non ci sono cipolla, aglio, porro o scalogno, perché per Filippo la cucina deve essere priva di architetture e quanto più semplice possibile. Attraverso le materie prime racconta storie e tradizioni della sua terra. All’inaugurazione anche il Sindaco di Milano Beppe Sala con Arturo Artom, Daniela Iavarone e Federico Guiscardo.