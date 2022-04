“il-sindaco-di-bucha-esultava”.-toni-capuozzo,-quello-che-ancora-nessuno-aveva-notato-sulla-strage

E’ tutta una questione di date. Toni Capuozzo analizza l’orrore di Bucha, con decine di civili ucraini trovati morti per strada dopo il ritiro dell’esercito russo. Il giornalista, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4, ripercorre calendario alla mano le tappe della Via Crucis della cittadina a una trentina di chilometri dalla capitale Kiev. “Il 30 marzo i russi se ne vanno, il 31 il sindaco rilascia un’intervista di fronte al Municipio tutto soddisfatto e il video va in onda il 1 aprile sulle tv ucraina e non vengono mai citati i morti. Eppure Bucha è una città piccola, 28mila abitanti – sottolinea -: possibile che nessuno gli abbia detto dei morti per strada?”.

Prima incongruenza, secondo lo storico inviato di guerra di Mediaset, curatore e conduttore del programma Terra!. “Il 2 aprile – prosegue Capuozzo – c’è un video della polizia ucraina che mostra le devastazioni della guerra ma c’è un solo corpo, di un militare russo, che viene lasciato sul ciglio della strada”. Quella foto inizia a girare sui social, ma nessuno ancora parla di eccidio, strage o barbarie. Sembra solo una rovinosa fuga militare. “Solo il 3 iniziano a girare le immagini dei morti. Da dove sono saltati fuori quei corpi?”, domanda Capuozzo, che si scusa per il dettaglio macabro a sostegno dei suoi dubbi: “Quando uccidi una persona con un colpo di pistola alla tempia, ci sarebbero delle pozze di sangue. Voi avete visto del sangue accanto ai morti? E in una città come Bucha tutti conoscono tutti. Possibile che dopo 4 giorni nessuno abbia messo un lenzuolo pietoso sopra i morti?”.

Quindi una amarissima, sconvolgente conclusione: “Se mi chiedete se i russi siano capaci di organizzare stanze delle torture e uccidere così a sangue freddo i civili, la mia risposta è sì. Ma se mi chiedete se anche gli ucraini con l’acqua alla gola sarebbero in grado di mettere in piedi una messa in scena per coinvolgere il mondo, allora vi direi ancora sì”.