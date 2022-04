“É distrutta!”: Giulia Stabile non può mentire, il momento drammatico ripreso dalle telecamere

Giulia Stabile si rivela distrutta agli occhi delle telecamere. Il momento è davvero difficile, sarà dura riprendersi

Non sono di certo giorni facili per Giulia Stabile. La professionista di Amici, infatti, è stata vista da tutti telespettatori con uno sguardo perso nel vuoto e con gli occhi decisamente tristi. Immediatamente tutti i fan si sono preoccupati e le voci si sono rincorse, sulla possibile causa di questa amarezza.

Oggi finalmente è uscita la verità sul momento drammatico vissuto da Giulia. La situazione è irreversibile e il boccone è davvero amaro, da mandare giù. Ecco cos’è successo.

Giulia Stabile e la tristezza negli occhi: brutto colpo

La ballerina è entrata nella scuola di Amici di Maria de Filippi solamente l’anno scorso. Giorno dopo giorno ha sfidato sé stessa, gli avversari e le proprie paure, riuscendo a vincere il reality. Il suo successo è arrivato come un’onda travolgente. Subito è stata chiamata per entrare a far parte dei professionisti, cosa che ha accettato e, sempre ad Amici, intervista per WittyTV i diversi ospiti che vanno in puntata.

Durante il daytime andato in onda martedì 5 marzo, però, Giulia Stabile si è mostrata in una veste del tutto inedita. La ballerina, infatti, ha fatto il suo intervento per presentare la Oreo Challenge come di consueto ma nei suoi occhi erano leggibili tanta tristezza e amarezza.

Raga, non so voi, ma ho appena notato Giulia distrutta e sappiamo benissimo il perché 🙏🏻💔 #Amici21 — GOSSIP TV (@gossiptv__) April 5, 2022

Il pubblico ha subito pensato che fosse successo qualcosa con il fidanzato Sangiovanni, allarmandosi quindi che la coppia si fosse separata. Un’utente, infatti, suppone proprio che si siano lasciati e commenta:

Ma non ha detto un amico suo che stanno insieme — Silvia Mignacca (@silvia_mignacca) April 5, 2022

In realtà, a rattristare Giulia è la recente scomparsa di Piero, l’assistente di Maria de Filippi. L’uomo è venuto a mancare improvvisamente in seguito a un malore, lasciando un vuoto incolmabile in studenti, ballerini, coach e tecnici. Giulia Stabile ha più volte fatto capire il bel legame che avesse con lui, condividendo immagini e video in cui gli scriveva con un pennarello sulla testa, rasata.

Non sarà affatto facile riprendere a lavorare in serenità, per tutta la squadra di Amici. Come ha scritto Maria tramite il profilo social del programma, mancherà la sua presenza costante, sempre pronto a rassicurare tutti sulla buona riuscita del programma. Anche per Giulia Stabile, quindi, si farà sentire il vuoto di Piero.

The post “É distrutta!”: Giulia Stabile non può mentire, il momento drammatico ripreso dalle telecamere appeared first on Ck12 Giornale.