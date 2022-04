“chi-vota-oggi-per-fratelli-d’italia”.-sondaggio-pagnoncelli,-ribaltone-epocale:-giorgia-meloni-vola-a-palazzo-chigi?

Giorgia Meloni piace proprio a tutti: Fratelli d’Italia è, insieme al Partito democratico di Enrico Letta, il partito preferito dagli ex elettori della Dc. Ben il 13,4% degli attuali elettori di Fdi ha avuto simpatia in passato per lo Scudo Crociato. Una percentuale che sale di poco, 13,8%, tra i dem. Lo rivela il sondaggio Ipsos, condotto insieme alla Fondazione De Gasperi e citato da Formiche.net.

Un dato sicuramente positivo per la Meloni, visto che il fattore Dc continua a essere determinante nella politica italiana. Stando alla rilevazione, gli ex elettori Dc ancora in circolazione sono poco più di 5,6 milioni, il 12% dell’elettorato. Un numero non proprio basso, che sarebbe così distribuito: il 34% vota centrodestra, il 18.3% il centrosinistra, il 7% i Cinque Stelle, il 4,8% “altri partiti”. In ogni caso, l’intero sondaggio si basa su un campione di elettori che hanno già votato prima del 1992.

La leader di FdI, insomma, può essere soddisfatta di questo risultato a circa un anno dalle elezioni. Tra l’altro, le sue ultime prese di posizione, dal filoatlantismo alla condanna dell’invasione russa in Ucraina, non sembrano aver spostato affatto la percentuale di consensi. Diversa, invece, la situazione della Lega di Matteo Salvini, che continua a calare nei sondaggi. L’ultima rilevazione Ipsos, infatti, registra un calo che porta il Carroccio al 17,5%. In crisi anche il Movimento Cinque Stelle, al 14,5%.