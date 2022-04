Brutta scoperta per Gianmaria Antinolfi, sospetto orrendo su Federica: “Come la prenderà adesso?”

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi riceve una notizia allarmante: rottura in vista con la fidanzata Federica Calemme?

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi ha da poco terminato il suo percorso all’interno del “GF Vip“, uscendo mano a mano con la modella napoletana Federica Calemme. I due hanno incrociato le loro strade all’interno del reality, e la loro storia si è cementata al di fuori del contesto televisivo. Sembra che i due si siano addirittura concessi una fuga romantica a Parigi, mandando in visibilio i rispettivi fandom.

Nelle ultime ore, però, si vocifera di una presunta crisi tra i due: Federica sarebbe infatti stata avvistata in compagnia di un ex compagno del “GF Vip”, e non si tratta di Gianmaria. Che cos’è successo?

Gianmaria Antinolfi: Federica avvistata in compagnia di Alessandro Basciano

Come riporta la rivista settimanale “Nuovo”, Federica sarebbe stata beccata assieme al modello ex ex di “Temptation Island”, Alessandro Basciano. L’ex gieffino farebbe coppia fissa con l’influencer Sophie Codegoni da diversi mesi, e la paparazzata ha sollevato parecchi rumors circa le rispettive relazioni. Il settimanale riporta infatti: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano, che però non riesce a staccarsi dei suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme . Lui e l’ex professoressa de L’Eredità vengono avvistati durante una passeggiata a due nel centro di Roma. Poi entrano in un bar per un caffè e, tra sorrisi complici e chiacchiere, appaiono molto vicini.”.

L’articolo prosegue così: “Lui risulta fidanzato con Sophie Codegoni, conosciuta proprio al GF Vip. Lei, che è molto gelosa, come prenderà questa uscita? In passato Federica Calemme, che frequenta Antinolfi, aveva criticato la coppia. ‘Il loro non è un rapporto sano’, ha detto. E ora ne parla di persona con Basciano?”. La vicinanza tra i due appare molto sospetta, ma l’influencer Amedeo Venza, amico di Gianmaria, confuta tutti i pettegolezzi con una storia su Instagram. Amedeo scrive infatti: “Foto di 3 settimane fa… Erano insieme per lavoro, e non erano soli!“. I fan della coppia possono stare tranquilli?

L’ipotesi di una rottura si sgretola, almeno a sentire l’influencer. Gianmaria Antinolfi per ora non ha commentato, né alimentato le indiscrezioni sul conto della fidanzata. La coppia, comunque, sembra tenersi alla larga dalle paparazzate a tutti i costi, e vive per adesso la liaison con discrezione e prudenza. Attendiamo eventuali sviluppi del caso.

