La stragrande maggioranza degli studenti, con l’allentamento delle restrizioni, vorrebbe partire con la scuola per la “mitica” gita. Il 28% lo farà sicuramente, con un altro 18% in fase organizzativa. Di contro, 1 su 5 già sa che non ci saranno viaggi di istruzione e un altro 33% ha più dubbi che certezze