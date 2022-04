“sono-andati-fino-in-fondo”:-notte-a-luci-rosse-sull’isola-dei-famosi,-travolti-dalla-passione

Scoppia il caso dopo l’ultimo prime time de L’Isola dei Famosi: una coppia in gara avrebbe consumato il loro amore lontano dalle telecamere.

L’ultima puntata del reality Mediaset “L’Isola dei Famosi” ha riservato notevoli colpi di scena agli spettatori, nonché ai naufraghi di Cayo Cochinos. La conduttrice Ilary Blasi ha esplorato in diretta le dinamiche intercorse dallo scorso giovedì, evidenziando come, ancora una volta, l’intero gruppo sembri accanirsi contro la showgirl Carmen Di Pietro. C’è stato anche spazio per un doveroso chiarimento tra l’opinionista Vladimir Luxuria e l’attore Nicolas Vaporidis, reo di averla interpellata con la declinazione al maschile.

Alcune coppie sono scoppiate, come i coniugi Russo-Maddaloni: il pugile è infatti rientrato in Palapa in compagnia di Floriana Secondi, lasciando la moglie su Playa Sgamada. Un’altra coppia, invece, ha palesato la reciproca attrazione: si tratta di Roger ed Estefania che, a seguito della provocazioni di Ilary, si sono scambiati un bacio in diretta. A quanto emerge, però, per i due non sarebbe un’evento del tutto nuovo: una famosa influencer sembra aver scoperto un controverso retroscena. I due naufraghi avrebbe infatti consumato la loro passione ben prima dell’approdo a Cayo Cochinos, al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Isola dei Famosi: cos’è successo in albergo tra Roger ed Estefania?

A rivelare il clamoroso scoop è l’influencer Deianira Marzano, già concorrente del format “Saranno Isolani”. L’indiscrezione proviene infatti dal suo account Instagram: Deianira è un’accanita commentatrice ed insider dei maggiori reality e programmi di intrattenimento, e schiere di follower la aggiornano costantemente circa i retroscena dei vari show.

Secondo quanto pubblicato nelle sue ultime stories, Roger ed Estefania starebbero inscenando un teatrino ad uso e consumo degli spettatori. I due naufraghi avrebbero infatti già consumato il loro amore durante la permanenza in albergo, prima delle riprese. Ecco quanto dichiara l’influencer napoletana: “Si sono baciati, ma davanti alle telecamere, perché a quanto pare, in albergo si vocifera che i due signorini siano già andati a fondo…“.

A rivelare lo scottante retroscena sarebbe stata la soubrette Lory Del Santo, in un momento di confidenza con la sexy icona Ilona Staller. Non è ancora chiaro se sia possibile indagare sulla veridicità delle sue affermazioni: a quanto pare Roger ed Estefania starebbero giocando di strategia per emergere nel gioco. Si sa, le storie d’amore nei reality sono spesso il mezzo per conquistare clip e maggiore visibilità. D’altro canto, però, Lory Del Santo è spesso tacciata di eccessivo impiego di tattiche e di poca limpidezza. Anche la suocera della showgirl, nella diretta di ieri sera, ha sottolineato come Lory sia molto diversa nella vita reale. Non è altresì un mistero che tra Lory ed Estefania non corra buon sangue: dove sta la verità?

