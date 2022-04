Oroscopo Barbanera del 6 aprile: momenti positivi in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Ora che la Bianca Signora passa in Gemelli, ritrovate la vostra naturale vivacità. Abbondano brio e affabilità, perfetti per ottenere consensi negli affari.

Toro (21/4 – 20/5) – Né male né bene: le emozioni sono tenute sotto chiave. Vi consola l’idea di una serata all’insegna dell’allegria, in compagnia degli amici più cari.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna nel segno vi ricarica di quelle energie speciali che favoriscono incontri e progetti di largo respiro. Concludete tutto in fretta.

Cancro (22/6 – 22/7) – Qualcosa di nuovo sotto il cielo dell’amore. L’ingresso di Venere in Pesci apre scenari inaspettati. Preparatevi alla magia che avanza e trasforma.

Leone (23/7 – 23/8) – Disposizione d’animo serena e leggera. Successo in società, comunicativa efficace e un fascino che prescinde dall’età e vi rende sempre evergreen.

Vergine (24/8 – 22/9) – Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Soltanto un umore poco incline alle chiacchiere e che almeno oggi rifugge da ogni forma di mondanità.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Tra soci un confronto ormai inevitabile finisce a tarallucci e vino. Malintesi finalmente chiariti e reciproci attestati di stima. Che sollievo!

Scorpione (23/10 – 22/11) – Organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, noleggiare un dvd, ascoltare un cd uscito di recente.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Terrete testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi, ma non forzate i tempi, come sapete: “Se son rose fioriranno!”.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Godetevi una giornata di quiete che sembra essere così ben condivisa dalla dolce metà e dai familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con il favore della Luna in Gemelli, siete nel vostro elemento. Leggeri ma non frivoli, carismatici e impegnati, siete un solido punto di riferimento.

Pesci (20/2 – 20/3) – L’effetto amoroso di Venere ha la meglio sulle interferenze lunari. Non c’è nulla di più emozionante di un sentimento che sta iniziando a sbocciare.

