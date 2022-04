Torino, 5 apr. – (Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina sulla autostrada A4, Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Nei pressi di Vicolungo, nel novarese, un furgone con 4 persone a bordo si è scontrato con un mezzo pesante. Nell’urto due persone sulla cinquantina sono decedute, altre due ferite hanno riportato ferite da codice giallo. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.