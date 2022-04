nicolas-vaporidis-non-convince-nessuno,-dopo-le-scuse-gli-danno-addosso:-“ma-quale-carattere…”

Nicolas Vaporidis, scoppia il caso in diretta: ormai è palese che tra i due non corre buon sangue, tensione a L’Isola.

La vita sull’ “Isola dei Famosi” non è certamente semplice: fame, mosquitos e condizioni meteo proibitive fanno scoccare accesi diverbi tra i naufraghi dell’atollo onduregno. Roberta Morise è da poco approdata a Cayo Cochinos, guadagnandosi l’ingresso ufficiale in gioco assieme al compagno Blind grazie al superamento della “Prova del Fuoco“. L’ex valletta de “L’Eredità“, reduce anche dalla partecipazione a “I fatti vostri“, sta dando prova di abilità fisiche e mentali non comuni, e sembra più determinata che mai a conquistare la vittoria.

Soltanto la scorsa settimana l’avevamo vista protagonista di un aspro scontro con l’attore Nicolas Vaporidis, reo a suo dire di agire eccessivamente di calcolo e strategia. Durante l’ultima puntata sembrava che i due si fossero riappacificati, ma il ramoscello d’ulivo sembra fittizio. Nell’ultima puntata di “Mattino 5“, infatti, un famoso paparazzo ha rivelato una verità ben diversa: vediamo cos’è successo.

“Mattino 5”: ecco la verità su Roberta Morise e Nicolas Vaporidis

Durante l’ultima puntata del suo talk-show mattutino, la conduttrice Federica Panicucci ha sollevato un’interessante questione. Ha chiesto infatti ai suoi ospiti in studio se l’attore Nicolas Vaporidis sia effettivamente uno stratega incallito, o se piuttosto il suo atteggiamento schivo sia da imputare ad un carattere timido e introverso.

L’ex gieffino Biagio D’Anelli, presente nel parterre di “Mattino 5“, si è lanciato in un’appassionata difesa dell’amico, dichiarando: “Sono completamente dalla parte di Nicolas Vaporidis. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di passarci delle vacanze assieme, e caratterialmente è proprio così. Una volta che conosce una persona, uomo o donna che essa sia, si prodiga, si apre… Ma quando ancora non ha confidenza, è uno che osserva, che sta sulle sue, fa parte del suo carattere!“.

A tal punto è intervenuto in collegamento il paparazzo Andrea Franco Alajmo: “Però, Biagio, se dicono che è un regista, ci sarà un motivo!“. E ha poi proseguito: “Dall’inizio tutti dicono che è un regista, che sta recitando. Lo dice pure la Roberta (Morise, n.d.r.), che è arrivata dopo! Secondo me, un motivo ci sarà!“. Il paparazzo sembra quindi convinto che l’ascia di guerra tra i due non sia nemmeno lontanamente sepolta.

Biagio, allora, ha levato gli scudi in favore di Nicolas: “Ma scusa: lui è l’unico che pesca, sa pescare e porta pesce in quantità industriale! Dovrebbero fargli una statua, a quel ragazzo lì, e invece stanno a criticarlo perché pesca e gli porta il pesce!“. Ecco il video dell’acceso dibattito:

#Isola, Vaporidis falso o è solamente questione di carattere? In studio a #Mattino5 le opinioni si dividono. Cosa ne pensate? pic.twitter.com/CpaFhKk52h — Mattino5 (@mattino5) April 5, 2022

Come evolverà nelle prossime puntate il rapporto di Nicolas con il resto del gruppo?

