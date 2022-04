mattino-5,-censura-in-diretta-per-evitare-il-disastro:-stava-svelando-tutto

Durante la puntata di Mattino5 di martedì 5 aprile, la conduttrice ha dovuto inventarsi un modo per sviare un argomento caldissimo

Il programma della mattina di Canale5, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, è al centro di un’aspra bufera. Il giornalista presenta la parte economica e politica, mentre la Panicucci si dedica soprattutto a cronaca nazionale e gossip. Un momento importante è poi dedicato al reality show del momento, che in questo periodo è L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e Alvin.

Durante la puntata di martedì 5 aprile, la conduttrice di Mattino5 ha sviato completamente argomento poiché un ospite stava svelando un dettaglio inedito proprio riguardo al reality. Ecco cos’è successo.

Disastro sfiorato a Mattino5: Panicucci al limite

Una delle ospiti della puntata di martedì 5 aprile di Mattino 5 è Emanuela Tittocchia. L’attrice, nota per la relazione con Biagio D’Anelli, si è detta molto contrariata rispetto a un aspetto de L’Isola dei Famosi. In particolar modo, ciò che non le piace è che molti concorrenti tentino di dirsi le cose a telecamere spente o, comunque, fuori dalle telecamere. “L’anno scorso c’erano tre troupe che ti riprendevano sempre, non so se è cambiato qualcosa quest’anno” ha detto, con un tono sospettoso.

Arianna David, che ha vissuto L’Isola dei Famosi due volte, ha quindi risposto. Ciò che ha detto, però, ha letteralmente sconvolto Federica Panicucci, che ha subito cambiato argomento provando a spostare l’attenzione. Secondo la David, infatti, le telecamere sull’Isola sono spente durante la notte. Questa rivelazione è del tutto inaspettata e mostrerebbe un lato inedito del reality show. La conduttrice, per provare a cambiare argomento, si è messa quindi a parlare di Floriana Secondi e del suo carattere pungente.

Arianna David l’ha seguita, forse non accorgendosi della situazione in cui aveva messo la conduttrice di Mattino5. “Viene molto etichettata” ha detto, di Floriana. “La gente guarda l’apparenza estetica (…). Io l’ho conosciuta e mi ha fatto tenerezza“. La discussione è poi proseguita su altri concorrenti come Nicolas Vaporidis, un altro protagonista molto discusso di questa Isola dei Famosi. Su di lui, la Tittocchia non ha un bel parere: “Non è onesto, non è sincero” ha detto senza mezzi termini. A difenderlo, a Mattino5, c’era Biagio D’Anelli, che lo considera l’unico vero attore nel cast di quest’anno dell’Isola.

Insomma, ancora una volta Federica Panicucci è riuscita a sviare una discussione che non avrebbe portato nulla di buono. Qualche orecchio, però, ha sentito: si riparlerà di queste telecamere spente di notte?

