Luca e Paolo tornano, tutto come ai vecchi tempi: c’è l’annuncio

I comici Luca e Paolo sono pronti per il gran ritorno: saranno al timone di uno prestigioso e attesissimo show.

I due showman Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu formano coppia fissa nel mondo dello spettacolo dal lontano 1991 dove, conosciutisi in ambito teatrale, hanno deciso di approdare sul piccolo schermo. Dopo il successo al timone dello show satirico “Le Iene” e i divertenti sketch di “Camera Cafè“, i due sono attualmente impegnati con l’emittente La7. Luca e Paolo animano infatti spalla a spalla la copertina del talk-show di Giovanni Floris “Dimartedì“, analizzando i fatti salienti della settimana.

Il dissacrante duo è pronto a lanciarsi alla conduzione di un evento dalla portata epocale: dopo lunghi mesi in cui concerti e spettacoli itineranti sono stati sostanzialmente soppressi, infiammeranno Milano con uno spettacolo ricco di voci celebri. Di che si tratta?

Luca e Paolo pronti a sbancare con Radio Italia Live: tutti i dettagli

Al duo comico sarà affidato, per l’ottava edizione consecutiva, il timone del concerto di “Radio Italia Live“. La rassegna avrà luogo al Duomo di Milano, e le speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti gestiranno i collegamenti con il brulicante backstage. L’evento, fissato per il 21 maggio 2022, sarà trasmesso in diretta su TV8 e Sky 1, a partire dalle ore 20.30. Sarà inoltre disponibile su Now TV, oltre che sulle piattaforme di Radio Italia e Radio Italia Trend.

Il concerto accoglierà in primis i cantanti reduci dall’Eurovision Song Contest di Torino, come ad esempio Blanco ed Elisa, e una schiera di altri celebri artisti del Belpaese. Sono infatti attesi anche Alessandra Amoroso, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama e Marracash. Presenzieranno inoltre Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

Il Maestro Bruno Sartori dirigerà la Mediterranean Orchestra, che accompagnerà le esibizioni dei performer sul palco, ed la sigla del DJ Saturnino fungerà da apripista per il fastoso show. Il Presidente di Radio Italia Mario Volanti sostiene che l’esperienza, dopo due anni di pandemia, sarà certamente liberatoria: “Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinaria.“.

Non abbiamo dubbi che l’elettrizzante show sarà vissuto con entusiasmo anche dal binomio di celebri conduttori Luca e Paolo: i due sono pronti ad animare Milano con un’ondata di musica e di buone vibrazioni!

