il-futuro-dell’innovazione-arriva-a-milano-con-un-evento-dedicato-ai-giovani-imprenditori

Il passato, presente e futuro dell’innovazione arriva a Milano. E lo farà il 4 maggio 2022 con Burning Innovation, un evento dove si immaginerà e disegnerà il futuro dell’ecosistema innovativo italiano. L’obiettivo principale dell’appuntamento è connettere diverse generazioni di imprenditori e consentire agli innovatori italiani di fare sistema, mettendo in evidenza gli esempi migliori di innovazione in Italia.

Organizzato da B Heroes ed Endeavor Italia, ospiterà grandi esperti come Fabio Cannavale, founder e ceo di lastminute.com group; Corrado Passera, founder e ad illimity e Luca Ferrari, co-founder e ceo di Bending Spoons e imprenditori giovani e di talento, che si alterneranno sul palco per condividere le proprie esperienze, fare sistema e ispirare la nuova generazione di innovatori del Paese. L’evento, per chi non potrà assistere in presenza, sarà trasmesso in streaming su burninginnovation.it.

In particolare, Burning Innovation intende creare l’occasione giusta per far incontrare i giovani innovatori e imprenditori di grande esperienza nazionale e internazionale e promuovere il confronto reciproco e la condivisione. I giovani imprenditori possono imparare dall’esperienza sia professionale che personale di chi ce l’ha fatta e ha già dovuto affrontare numerose sfide; allo stesso tempo, chi ha già raggiunto il successo può trarre dalle nuove generazioni diversi punti di vista e stimoli.

Tra i partner anche J.P. Morgan

Un evento organizzato da due realtà che supportano concretamente i giovani imprenditori, con l’intento di cominciare a immaginare il futuro. B Heroes, hub di innovazione che ha l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, ed Endeavor Italia, organizzazione no profit che supporta imprenditori ad alto potenziale in tutto il mondo. Endeavor attualmente sostiene più di 2000 imprenditori, le cui aziende generano in aggregato 28 miliardi di Euro di fatturato e hanno creato più di 3,9 milioni di posti di lavoro.

Al loro fianco, partner impegnati a creare un network di valore, come J.P. Morgan, leader globale nel settore dei servizi finanziari per imprese, istituzioni e clientela privata, Borsa Italiana parte del Gruppo Euronext, K&L Gates, tra i più grandi studi legali internazionali, e Ardian, società di investimento di private equity indipendente. McKinsey & Company, la multinazionale di consulenza strategica, avrà invece un ruolo di knowledge partner.

L’articolo Il futuro dell’innovazione arriva a Milano con un evento dedicato ai giovani imprenditori è tratto da Forbes Italia.