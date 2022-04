GF Vip 7, Alfonso è pazzo di lei: contatto avviato, la vuole a tutti i costi

Alfonso Signorini non si ferma mai. Il conduttore sta infatti già pensando al GF VIP 7 e sembra avere nella manica un asso incredibile

Il GF VIP 6 si è concluso da meno di un mese e ha incoronato Jessica Selassié. Sono però diversi i personaggi che di questa edizione resteranno scolpiti nella pietra, a partire dai tre protagonisti del triangolo amoroso più chiacchierato di sempre. Questa edizione è stata un vero e proprio successo per la Mediaset e per Alfonso Signorini, che sembra già pronto a organizzare la prossima.

In particolare, il re del gossip sembra aver già messo gli occhi su una ipotetica concorrente che potrebbe creare molte dinamiche, nel GF VIP. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini la vuole: si tratta di lei

Cloe D’Arcangelo (Instagram)La settima edizione del GF VIP è stata confermata non da molto. Alfonso Signorini è già al lavoro per cercare i candidati perfetti per la nuova edizione, su cui i fan e i telespettatori hanno già molte aspettative. Nonostante si pensasse a un anno di stop, la macchina del reality show è già al lavoro da diverso tempo e si prevede che ritornerà con una nuova edizione tra ottobre e novembre.

Alfonso Signorini, quindi, si sta già guardando in giro. In particolar modo, sembra che in questo ultimo periodo in televisione sia arrivato un volto che lo stuzzica parecchio. Si tratta di Cloe D’Arcangelo, la modella amica di Estefania Bernal che viene spesso inquadrata a L’Isola dei Famosi. Si vocifera che tra i due ci siano stati già i primi contatti, per capire i reciproci interessi. Sicuramente la modella all’interno della casa del GF VIP creerebbe non poche dinamiche, anche solo per la sua bellezza da far girare la testa. Non ci resta che seguirla e provare a capire se questa ipotesi andrà in porto.

Oltre a lei, anche un altro nome sta circolando molto in queste ultime ore. Si tratta di Joe Bastianich, imprenditore del mondo del food, iena e giudice di Masterchef. Per lui non sarebbe la prima partecipazione a un reality show: il pubblico l’ha infatti apprezzato anche in Amici Celebrities, dove ha mostrato le sue doti musicali e canore. Chissà se deciderà di sperimentare anche questo reality: sembra che lui si sia espresso in modo favorevole.

Ora è tutto nelle mani di Alfonso Signorini e della squadra autorale, che dovranno cercare di comporre un cast equilibrato ed interessante. Nel caso di Cloe D’Arcangelo pare evidente la volontà del conduttore di assicurarsi una concorrente di una bellezza sconvolgente, in grado di portare scompiglio tra i gieffini con un semplice sguardo.

