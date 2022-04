federica-panicucci,-ecco-chi-fu-il-primo-a-darle-un-lavoro:-“mi-dava-quattromila-lire-all’ora”

La conduttrice di Mattino5 si è lasciata andare e ha narrato un dettaglio della sua vita privata. Ecco chi ha dato fiducia, per primo, a Federica Panicucci

Oggi è una conduttrice di successo e una showgirl amatissima. Nella sua vita, però, c’è stato spazio anche per momenti più difficili e impegnativi, come gli anni scolastici. Federica Panicucci non rinnega ciò che ha dovuto fare per arrivare dov’è ora e, soprattutto, non dimentica chi l’ha aiutata o le ha anche solo dato un consiglio.

Nella sua giovinezza, infatti, c’è stato un volto famoso della televisione italiana che le ha dato fiducia, offrendole un lavoro. Ecco di chi si tratta: il lavoro è del tutto impensabile.

Federica Panicucci e il primo lavoro: la babysitter

Oggi è al timone di Mattino5 News con Francesco Vecchi, il talk show della mattina di Canale5. Il suo collega si occupa della prima parte, dedicata alla politica nazionale e internazionale. Con lei, invece, si entra nella cronaca nazionale e si affronta anche qualche argomento di gossip, soprattutto televisivo. La loro trasmissione è molto forte e quotidianamente conquista numeri molto importanti, a livello di share.

Il suo primo lavoro, però, era ben lontano dalle telecamere. A offrirglielo fu Paolo Bonolis. Il conduttore la chiamò per fare da babysitter al figlio Stefano: i due vivevano, casualmente, nello stesso palazzo romano. Federica Panicucci, diciannovenne, studiava e il custode del condominio le fece sapere della ricerca di una tata di Bonolis. La conduttrice, che voleva un lavoretto per arrotondare, si propose.

“Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui… Paolo mi dava 4mila lire l’ora” ha raccontato. Ed è proprio grazie a Bonolis che Federica Panicucci è entrata nel mondo della tv e della moda. “Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year” ha raccontato. “In quel momento mi disse: “Perché non provi anche tu a fare la modella?”. E mi diede l’indirizzo dell’agenzia…”. Poco dopo, la stessa agenzia la chiamò per il provino per Portobello e da lì è storia.

Una vicenda incredibile quella vissuta da Federica Panicucci, che la lega indissolubilmente alla vita di Paolo Bonolis. Un incontro fortuito, ma anche un segno del fatto che Bonolis ci aveva visto lungo, proponendole il provino. “Chissà come sarebbero andate le cose, se non mi avesse dato il nome di quell’agenzia” conclude la Panicucci.

