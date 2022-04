emma-marrone,-finalmente-arriva-l’ammissione-di-uno-storico-rivale:-“ho-sbagliato”

Un famosissimo volto della televisione, noto per i passati scontri con Emma Marrone, si è rivelato e ha ammesso tutto: ecco di chi si tratta

Oggi è una cantante di successo e riempie i teatri con una facilità che solo le grandi pop star conoscono. Emma Marrone, però, non ha avuto sempre una vita facile. Prima di entrare ad Amici di Maria de Filippi, infatti, ha dovuto fare i conti con il più brutto dei mali, il tumore. Una volta sconfitto si è poi messa in gioco nel talent show, vincendo le proprie paure e i pregiudizi.

Negli anni ha fatto cambiare idea ai tanti detrattori. Anche un suo storico rivale, che le diede tanto filo da torcere, si è svelato e ha mostrato i propri rimorsi nel non averla compresa: ecco di chi si tratta.

Emma Marrone l’ha stravolto, ammette i propri errori

Ad Amici, Emma Marrone ha fatto molto parlar di sé. Nella scuola di Maria de Filippi, infatti, la cantante ha conosciuto sia alcuni dei suoi pilastri fondamentali, tra cui Maria stessa, sia le critiche. Sebbene molti maestri, coach e giudici la ritenessero una delle voci più potenti mai sentite, ancora da affinare ma perfettamente centrata, un altro invece le ha dato molto filo da torcere. La cantante pugliese, però, non si è mai data per vinta e oggi, dopo più di dieci anni, riconferma di aver preso la strada giusta.

Il coach con cui ha avuto più da ridire, infatti, è stato Rudy Zerbi. Il discografico si è più volte lasciato andare nel definire “urlato” lo stile di canto di Emma Marrone e giudicandola poco pronta. In una recente intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”, Zerbi ha dichiarato di non essersi mai pentito di un giudizio dato a un ragazzo, pur duro che fosse.

Un’eccezione, però, se la lascia scappare: “Ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma“. Tutti possono sbagliare e anche Rudy Zerbi ammette il proprio errore. Al tempo non era coach di canto ma interveniva spesso in trasmissione come discografico. “Nella vita si sbaglia ed è giusto riconoscerlo” ha poi dichiarato, sottolineando come il tempo cambi anche le consapevolezze.

Emma Marrone, per ora, non ha risposto a questa retromarcia del discografico. Chissà se i due, in privato, si siano definitivamente chiariti.

The post Emma Marrone, finalmente arriva l’ammissione di uno storico rivale: “Ho sbagliato” appeared first on Ck12 Giornale.