Cosa sta combinando Lulù Selassiè? Fuga misteriosa all’alba: “Ne vedrete di cose…” [VIDEO]

Negli scorsi giorni la vezzosa Princess Lulù Selassiè ha scatenato grande preoccupazione nel suo nutrito fandom: l’ex gieffina era infatti scomparsa dai radar dei social. Si sono di conseguenza moltiplicate le illazioni circa il suo stato di salute, ma sono state prontamente smentite da alcuni video della diretta interessata, nonché della sorella Clarissa.

Lulù ha infatti dichiarato di esser stata vittima di un invalidante mal di pancia, che non le ha consentito di essere presente in rete per qualche giorno. Nulla di grave, comunque: l’iconica Princess è tornata più spumeggiante che mai, approdando anche su Twitter, social che l’ha definitivamente consacrata alla celebrità. Una storia risalente a poche ore fa sta mandando in visibilio i follower della coppia: che cosa stanno combinando Lulù e Manuel in queste ore?

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: ecco il video della loro scappatella

I fan della coppia, nata sotto i riflettori del “GF Vip”, hanno notato un tweet di Lulù nelle scorse ore, in cui la loro beniamina annunciava di avere grosse soprese in serbo per loro. “Il mio baby e io abbiamo tanti progetti e nei prossimi giorni e soprattutto settimane vedrete tante cose emozionanti. Vi amo, grazie della pazienza. Finalmente ci stiamo godendo il nostro amore!“, aveva rivelato la Princess.

Il mio baby e io abbiamo tanti progetti e nei prossimi giorni e sopratutto settimane vedrete tante cose emozionati.🔥

Vi amo grazie della pazienza.

— Lulú Selassie (@lulu_selassie) April 4, 2022

Il popolo di Twitter ha ovviamente accolto tale notizia con calore ed entusiasmo: la coppia ha riscosso un successo incredibile, durante l’avventura al “GF Vip”. Alle luci dell’alba, inoltre, Lulù ha pubblicato oggi un’enigmatica storia, in cui si vede Manuel Bortuzzo guidare verso una meta misteriosa. La Selassiè, nel frattempo, commenta emozionata l’inizio di una nuova avventura con il fidanzato: ecco il video.

— Antonella Franco (@Antonel81151240) April 5, 2022

Dove sono diretti i due fidanzatini d’Italia? C’è chi ipotizza una vacanza romantica per risollevare l’umore di Lulù dopo i recenti malesseri. C’è chi invece ventila addirittura una fuga dai paparazzi, al fine di favorire una vera e propria proposta di matrimonio. che cosa bolle in pentola? Vi aggiorneremo nelle prossime ore!

