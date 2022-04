Roma 4 apr. (Adnkronos) – “La mia solidarietà e vicinanza a Luigi Di Maio per le minacce ricevute, parole che vanno fermamente condannate. Dobbiamo far fronte comune per isolare chi semina morte e terrore. Saremo più forti di ogni minaccia”. Lo scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.