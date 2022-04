soleil-sorge-fugge-via-da-milano,-poi-lancia-un-messaggio-speciale:-qualcosa-bolle-in-pentola

L’influencer Soleil Sorge abbandona la sua Milano e si rifugia in una località prestigiosa: che cosa c’è in vista per l’ex gieffina?

La spumeggiante Soleil Sorge, veterana di reality e ospitate televisive, ha rappresentato uno dei concorrenti più iconici dell’ultima edizione del “GF Vip“. L’influencer italo-americana, infatti, ha dato adito a numerose dinamiche nella casa di Cinecittà, incluso l’indimenticato ménage a trois con l’attore Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Le sue vicissitudini al “GF Vip” sono servite indubbiamente a costruire un trampolino di lancio nel mondo dello show-business, e Soleil è stata immediatamente arruolata in un altro famoso format. Si tratta de “La Pupa e il Secchione“: la mattatrice Barbara D’Urso ha infatti richiesto la sua presenza come opinionista ad-honorem nel programma di Mediaset. Al suo fianco, Antonella Elia e Federico Fashion Style; il trio si occupa di commentare l’operato dei due diversi schieramenti in gioco. Nelle ultime ore, però, Soleil sembra aver abbandonato la sua Milano, dove risiede in un lussuoso loft e, secondo alcuni indizi rivelatori, sembra essersi rifugiata in Sicilia. Vediamo perché.

Soleil Sorge approda a Siracusa: evento esclusivo in vista per lei

Secondo alcuni indizi dalle sue storie di Instagram, Soleil sarebbe attualmente in Sicilia: avrebbe infatti visitato le città di Siracusa e Noto, concedendosi inoltre diversi peccatucci di gola. In uno scatto in particolare, l’influencer è ritratta adagiata su una sdraio in una terrazza panoramica, e accanto a lei c’è il logo dell’emittente MTV.

Il broadcast di musica e intrattenimento potrebbe infatti promuovere un evento a cui Soleil parteciperà in veste di commentatrice, oppure ospite d’onore, ma non si esclude nemmeno una promozione al timone di qualche format. L’influencer, infatti, gode di un nutrito seguito, e il suo fandom tifa per vederla in testa ad un programma tutto suo. Lo dimostrano le ondate di affetto scaturite dai fan dopo il suo approdo nella suggestiva isola italiana. Una di loro le dedica persino una pizza alla Nutella recante la forma della Sicilia, e Soleil la ringrazia con un commosso messaggio di gratitudine.

Che cos’ha in programma la spumeggiante ex gieffina? Vi terremo aggiornati in merito: la sua carriera si preannuncia prolifica e piena di soddisfazioni!

