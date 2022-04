renato-brunetta,-riconnettere-il-sapere-al-potere:-il-merito-al-centro-dell’agenda-politica

Renato Brunetta ha concesso una lunga intervista alla rivista “Sviluppo&Organizzazione” di Gennaio/Febbraio 2022. “Persone, lavoro, merito, trasparenza e tecnologie – ha dichiarato il ministro – rappresentano le fondamenta di una Pa tesa a riconnettere il sapere al potere. Fin dal mio insediamento mi sono impegnato affinchè il capitale umano pubblico ritrovasse il suo orgoglio e la sua dignità. Stiamo assistendo alla trasformazione di una Pa in un vettore di rilancio protagonista di una grande stagione di riforme per sostenere la ricostruzione del Paese, contrastando le disuguaglianze e intercettando le esigenze dei territori. Tutto questo non è un sogno, ma un progetto al quale si sta dando concretezza”.

Clicca qui per leggere l’intervista integrale