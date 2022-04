Piersilvio Berlusconi, disastro senza fine: “Non si fa così!”. L’anno prossimo cambierà tutto

Momenti davvero drammatici quelli che sta vivendo Piersilvio Berlusconi in Mediaset. Non c’è pace per la rete, cambierà di nuovo tutto

Non c’è pace per Mediaset. Piersilvio Berlusconi le sta provando davvero tutte ma sembra che ci sia una vera e propria fattura contro la riuscita dei piani editoriali di una delle reti più importanti. A fianco di grandi successi come Amici, il Grande Fratello VIP, Verissimo o L’Isola dei Famosi, la rete continua ad avere un grande scoglio nei propri risultati.

Quest’anno il tentativo è stato l’ennesimo ma sembra chiaro che questa direzione non sia la corretta. Il pubblico è in delirio e le proposte sono tante, ma sembra avvicinarsi all’orizzonte un cambio di rotta netto e definitivo.

Piersilvio Berlusconi e l’ennesima sconfitta: cosa cambierà?

Il problema principale di Mediaset resta, ormai da anni, principalmente lo stesso: la domenica sera. La Rai, in quella giornata, propone su un canale una fiction, che in questo momento è la discussa “Noi” e, su un altro, “Che Tempo che Fa” con Fazio. L’accoppiata è vincente: lo show di Fazio porta con sé i suoi affezionatissimi telespettatori che non lo tradirebbero per nulla al mondo. La fiction, seppur alcune volte con risultati altalenanti, resta comunque un prodotto con cui la Rai riesce a conquistarsi una buona fetta di pubblico.

Mediaset, invece, non riesce a trovare una quadra per provare a concorrere adeguatamente con l’avversario Rai e, soprattutto, con le partite di calcio della domenica sera. In questo momento in programmazione c’è “Lo show dei Record” con Gerry Scotti che, nella puntata di domenica 3 marzo, ha conquistato solo il 12%. Un risultato per niente soddisfacente, soprattutto se si confronta con “Noi”, la serie tv della Rai che non sta per niente convincendo il pubblico. Nonostante i dubbi, però, anche “Noi” riesce a superare Canale 5.

Il pubblico non apprezza questo tipo di programmazione, che da anni prova e riprova a prendersi la domenica sera con gli show. Anche “Avanti un Altro – Pure di sera”, però, non aveva dato i suoi frutti, così come “Scherzi a Parte”.

La missione di Canale5 di accendere la domenica sera con l’intrattenimento la possiamo dichiarare fallita.

Prossimo anno si va di serie turca e amen. Non si devono sacrificare gli show cosi #ascoltitv — MasterBB (@MasterAb88) April 4, 2022

Secondo molti, il programmare questi programmi di domenica è un vero e proprio sacrificio, poiché si scontrano con le partite di serie A, con la motoGP e con l’avversario Rai. Per l’anno prossimo, quindi, Piersilvio Berlusconi potrebbe pensare a una serie tv turca di medio successo che, però, potrebbe fargli giocare la carta degli show importanti in un’altra serata.

The post Piersilvio Berlusconi, disastro senza fine: “Non si fa così!”. L’anno prossimo cambierà tutto appeared first on Ck12 Giornale.