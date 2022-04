pechino-express,-post-puntata-da-brividi:-l’annuncio-dei-concorrenti,-“lo-aiuteremo”

Momento di pura emozione per gli avventurieri di Pechino Express: a Istanbul un incontro inaspettato cambierà tutto.

L’adventure-game on the road Pechino Express è tornato in pompa magna, con una selezione di nuove coppie in una gara contro il tempo. A capitanare il format, l’esuberante e ormai storico volto di Costantino Della Gherardesca, che inaugura un nuovo percorso sulla “Rotta dei Sultani“.

Il programma, in onda in chiaro su Sky 1, e in diretta streaming su Now TV, prevede un totale di 10 puntate, a partire dallo scorso 10 marzo, e tocca numerose tappe. I concorrenti dovranno infatti attraversare Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Nell’ultima tappa, che prevedeva una sosta nella suggestiva Istanbul, un incontro inaspettato ha cambiato la vita di una coppia di concorrenti, vediamo perché.

Pechino Express, la vita oltre il reality: il commovente incontro con Muhammed

Due dei concorrenti in pole-position per la vittoria sono “I Pazzeschi“, impersonati dalla conduttrice Victoria Cabello e dall’amico Paride Vitale. I due, impegnati nell’impegnativa maratona di Pechino Express, dovranno macinare ben 8.000 chilometri, a piedi, tramite passaggi oppure viaggi sui mezzi pubblici, purché non pagati da loro.

Nella tappa di Istanbul, “I Pazzeschi” hanno incontrato un autoctono molto speciale: si tratta del giovane Muhammed che, senza remora alcuna, si è messo a disposizione della coppia. Paride infatti, al termine della messa in onda della quarta puntata, dedica al suo nuovo amico un commosso post su Instagram, che recita: “Chi ha visto la quarta puntata di Pechino Express questo signorino lo conosce e lo ha amato dal primo momento. Muhammed settimana scorsa aveva 100 follower, ora si avvicinano ai mille perché con il suo zainetto arancione e quel suo viso buono come nessun buono al mondo ha colpito tutti.“.

Ha poi approfondito: “Muhammed ha 9 fratelli e vivono tutto insieme in un appartamento e per questo non ha potuto ospitarci, quando ci ha visto affamati ha comprato per noi due panini e poi è andato al suo lavoro notturno. Onestamente non avremmo mai pensato che la mattina alle 7 di mattina sarebbe tornato da noi per aiutarci ancora. Mohamed si mantiene da solo e vorrebbe fare l’insegnante e per quel che possiamo io e Viky lo aiuteremo a realizzare il suo sogno, perché se non se lo merita lui, chi altro?“.

La replica di Muhammed è da applausi

Muhammed, dal canto suo, ha replicato con semplicità: “Quando ho cambiato il mio destino quel giorno, non sapevo che avrei vinto l’amore del popolo italiano. Ora io ringrazio Dio per aver cambiato il mio destino, quel giorno. Vi voglio bene!“.

Riuscirà Muhammed a coronare il suo sogno e a conquistarsi l’agognata cattedra? Grazie ai suoi nuovi amici famosi, le probabilità sembrano giocare a suo favore…

