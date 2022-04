Oroscopo Paolo Fox di martedì 5 aprile: nuove scoperte in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Per i single oggi è un buon giorno: ci sono tutte le possibilità di un incontro interessante. Il cielo è molto buono nell’ambito lavorativo: se non vi piace ciò che fate è il momento di cercare altrove.

Toro – Ottimo l’amore per chi è single: tra colpi di fulmine e conoscenze potrebbero nascere belle storie d’amore. Sul lavoro dovete cercare di essere più precisi e andare fino in fondo nei progetti.

Gemelli – Le coppie che avevano avuto qualche problema potrebbero ripartire alla grande. Chi invece vuole un nuovo inizio deve iniziare a guardarsi intorno. Buono il lavoro: ciò che parte oggi è promettente.

Cancro – Se siete in una relazione ufficiosa state attenti: tra oggi e domani qualcuno potrebbe impicciarsi. Stasera avete voglia di solitudine. Come sempre siete voi a dover portare avanti la casa, diffidate delle proposte lavorative di oggi.

Leone – L’amore può capitare nei momenti più impensabile, anche se non vi guardate intorno, per esempio in viaggio. Una separazione può liberarvi. Mettete in pratica le idee lavorative a cui state pensando.

Vergine – State aspettando un ritorno romantico, ma siete sicure che ne valga la pena e che sia possibile? Se sì, allora, agite. Sul lavoro Bilancia o Cancro vogliono la vostra attenzione.

Bilancia – Oggi siete stanchi e agitati e questo potrebbe portare qualche provocazione nella coppia. Sul lavoro vi troverete a discutere con qualcuno: avete le idee giuste ma spiegate in modo confuso.

Scorpione – In questi giorni vi siete dedicati troppo a ciò che dovete fare e poca attenzione all’amore. Lasciatevi andare. Sul lavoro dovete farvi avanti e proporre le vostre idee.

Sagittario – Fate qualche slancio in amore. Se non avete una relazione è perché non la volete o non vi guardate intorno. Oggi sono previste molte soddisfazioni lavorative.

Capricorno – In amore sono finite le discussioni e avete le idee più chiare. La situazione lavorativa è di facile gestione, qualche problema in ambito finanziario.

Acquario – Finalmente la Luna è favorevole e avete molta voglia innamorarvi. Se non ci sono problemi avvicinatevi a chi vi ama. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione, ma le buone idee nascono anche da ciò.

Pesci – Se avete qualche problema con il partner oggi è un buon giorno per recuperare. Il lavoro sarà promettente per tutto il mese.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di martedì 5 aprile: nuove scoperte in amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.