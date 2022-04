Oroscopo Barbanera del 5 aprile: difficoltà in amore e famiglia questo martedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta, anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto.

Toro (21/4 – 20/5) – Bella la Luna armonica a Giove e a Nettuno, i quali assicurano una tenuta emotiva impeccabile di fronte agli imprevisti promossi da Marte e Saturno.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tante belle opportunità da cogliere: peccato che oggi sonnecchiate senza voglia di fare e preferiate restare nella fantasia, dove niente succede davvero.

Cancro (22/6 – 22/7) – Tutto fila liscio come sul velluto. Un mix di creatività, senso pratico e disponibilità verso gli altri vi rende il carro trainante di tutto lo staff.

Leone (23/7 – 23/8) – Contrariati dal trio formato dalla Luna, Marte e Saturno, apparite incerti sul da farsi. Provate a parlarne con il partner, ma le risposte risultano insoddisfacenti.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna esercita un’azione distensiva sul vostro umore, ma l’assenza del supporto di Giove, in orbita opposta al segno, consiglia di rinviare affari e decisioni.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Giornata senza infamia e senza lode di relativa monotonia, fatta salva una buona notizia riguardante un contenzioso sul mutuo della casa risolto a vostro favore.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Sfacciatamente contrari la Luna, Marte e Saturno, si registrano perturbazioni in casa. Di qualunque cosa si tratti, apparite insolitamente disarmati.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Lunedì tranquillo. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti per il vostro futuro.

Acquario (21/1 – 19/2) – Rendimento al ribasso rispetto ai vostri standard: oggi la testa se ne va a spasso nel passato, rivangando questioni sepolte, e rendendovi distratti e poco reattivi.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna armonica a Giove e a Nettuno, sarete particolarmente amorevoli. Prendervi cura degli altri oggi sarà la vostra missione… possibile!

