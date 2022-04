maria-de-filippi-ne-inventa-un’altra,-ma-stavolta-ha-esagerato:-“inquietantissimo,-grottesco!”-[video]

Durante il daytime andato in onda lunedì 4 aprile, Maria de Filippi ha dato vita a un siparietto che ha sconvolto tutti. Ecco cos’è successo

Ormai Amici21 è ben avviato verso la finale. La terza puntata del serale ha visto l’eliminazione di Leonardo, di Alessandra Celentano e John Erik, di Veronica Peparini. I due ballerini han dovuto lasciare il programma per sempre e ormai, a questo punto della trasmissione, sono tutti talenti che dispiace salutare. Durante la puntata, ovviamente, non sono mancati i siparietti divertenti e anche quelli polemici, soprattutto tra la Maestra Celentano e Nunzio, il latinista di Raimondo Todaro.

Dopo la gaffe della Celentano che ha ironizzato sull’italiano scorretto di Nunzio in relazione alle origini siciliane, durante il daytime andato in onda lunedì 4 aprile è andato in onda un altro momento iconico. Maria de Filippi sta calcando la mano: cosa succederà adesso?

Maria de Filippi punta tutto su Nunzio: ecco il valzer

Sono ormai diversi giorni che Nunzio, il ballerino di latino-americano della squadra di Raimondo Todaro, sta tenendo dei tutorial per la Maestra Celentano. Secondo lei, il ragazzo sarebbe senza ritmo, senza doti fisiche, eccessivamente magro e pure senza classe. Il giovane, quindi, ha voluto dare vita a una serie di mini lezioni incentrate sui diversi balli latino-americani e caraibici. Il tutto avviene in un italiano misto inglese, che Nunzio usa per avvicinarsi alla classe della Maestra, che rende il momento letteralmente disarmante.

Durante il daytime andato in onda lunedì 4 aprile, Nunzio ha presentato una nuova rubrica dei suoi tutorial: i balli classici. In particolare, in quella lezione si sarebbe concentrato sul valzer. Ospite speciale della prima puntata dei balli di liscio era però proprio la maestra: Alessandra Celentano. Nunzio si è quindi avvicinato a un manichino fatto di gommapiuma seduto su una sedia. Questo, vestito proprio com’era Alessandra nella puntata di sabato 3 aprile, la ricordava in tutto e per tutto, anche grazie alla maschera estremamente realistica e alla parrucca. Dopo aver spiegato i fondamentali del valzer, Nunzio ha alzato il manichino e ha fatto un giro di ballo con la maestra:

NON PUÒ AVERLO FATTO DAVVERO #Amici21 pic.twitter.com/OmAl9ANheR — asia loves nunzio (@vibesswithas) April 4, 2022

Maria de Filippi è perfettamente consapevole dell’importanza di Nunzio e di questi siparietti, soprattutto a livello di share. Nunzio è infatti un’arma potentissima, capace di catalizzare l’attenzione non solo dei fan del programma ma anche di tante altre persone, grazie al suo modo di fare iconico. Il pubblico a casa si è detto letteralmente sconvolto:

cristo santo è inquietantissimo grottesco e divertente allo stesso tempo #amici21 — mic (@aIchemica) April 4, 2022

Chissà cos’altro avrà da regalarci Nunzio nei suoi tutorial. Ancora una volta, Maria de Filippi ha mostrato la sua esperienza nel saper scegliere le persone giuste e i momenti giusti: sono i segreti del successo.

The post Maria de Filippi ne inventa un’altra, ma stavolta ha esagerato: “Inquietantissimo, grottesco!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.