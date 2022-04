“devi-stare-fuori”:-duro-provvedimento-contro-alessandra-celentano,-comunicazione-urgente-in-diretta

La docente di danza Alessandra Celentano sommersa dalle critiche dopo lo sgradevole scivolone in diretta: ripercussioni in vista.

La severa insegnante di danza classica Alessandra Celentano rappresenta, al fianco di Maria De Filippi, uno dei pilastri della scuola di “Amici“. Il talent più rinomato d’Italia è ora approdato alla sua fase serale, e i giovani artisti si sfidano a suon di esibizioni a livelli sempre più eccelsi.

Nell’ultimo appuntamento con la famosa scuola di Mediaset, Alessandra Celentano ha compiuto un clamoroso passo falso, aggiudicandosi una cascata di critiche velenose sui social. Che cos’è successo?

Alessandra Celentano, l’imitazione di Nunzio scuote il web: scuse in arrivo?

Nelle ultime ore l’insegnante si è confrontata con il ballerino di latino-americano Nunzio, ironizzando sul suo accento spiccatamente siciliano, e dileggiandolo poi con un’imitazione palese: “Lo voglio bene anche io!“, ha scherzato. La mattatrice Maria De Filippi è intervenuta con prontezza, prendendo la parti del giovane talento: “Sei infingarda perché gli dici così sbagliando volutamente l’italiano per dirgli che lui non parla in perfetto italiano, non si fa!“. La Celentano ha allora minimizzato: “Va bene, dai, ma è perché è siciliano, dai, è normale!“.

Il controverso episodio ha creato una vera e propria sollevazione popolare sotto all’ultimo post di Instagram della docente. “Pessima battuta sulla Sicilia e sul dialetto siciliano!“, commenta un utente. Un altro rincara la dose: “Bocciata! Dopo aver nominato la Sicilia, ti sei rovinata!“. Uno dei molti detrattori, dopo l’infelice battuta propone anche la sua estromissione dal reality: “Solo un ignorante come te poteva dire a Nunzio ‘Perché è siciliano. Non meriti questo lavoro, dove insulti con estrema cattiveria i ragazzi. Dovresti star fuori da questo programma. Sei la nota più stonata, più ignorante e più cattiva del programma!“. Ecco una selezione dei commenti più significativi.

Non è tutto: dopo la messa in onda del siparietto tra Alessandra e Nunzio, si è mobilitato persino il Capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Palermo. Tale figura istituzionale si è schierata al fianco del giovane ballerino, e ha pubblicamente avanzato richiesta di scuse ufficiali. Alessandra Celentano sceglierà di fare pubblica ammenda durante il prossimo appuntamento di “Amici”? Staremo a vedere: la docente non sembra molto incline a cospargersi il capo di cenere per quella che era, a suo avviso, una semplice battuta per sdrammatizzare. Vi forniremo tempestivi aggiornamenti in merito.

