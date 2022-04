“Cadi nello squallore!”: gravi insinuazioni su Tommaso Zorzi, è bufera dopo il party esclusivo

Il giovane showman Tommaso Zorzi finisce in un campo minato di accuse sui social: su di lui pesa un’insinuazione pesantissima.

L’ex vincitore del “GF Vip” Tommaso Zorzi è nelle ultime ore l’argomento più caldo nel web. L’iconico conduttore ha mosso i primi, effettivi, passi della sua carriera come ospite fisso nel parterre del “Maurizio Costanzo show“. In seguito, l’emittente Real Time gli ha affidato la conduzione del programma “Drag Race Italia“, divenuto un vero e proprio fenomeno di costume.

Il brillante conduttore ha da poco festeggiato i suoi 27 anni in un noto locale, circondato dalla crema dello show-business italiano: le polemiche, però non si sono fatte attendere.

Il party di Tommaso Zorzi nasconde controversi retroscena? Scoppia il caso in rete

Il giovane showman ha voluto celebrare il suo compleanno assieme ad una nutrita schiera di Vip. I festeggiamenti, infatti, hanno incluso l’allestimento di un party ispirato agli anni ’90, a cui hanno partecipato parecchi personaggi pubblici. In primis, il fidanzato Tommaso Stanzani, assieme alla mamma Armanda e alla sorella, Gaia.

Immancabili, inoltre, Stefania Orlando, Mariateresa Ruta, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Alla congrega di ex gieffini si sono aggiunti anche Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti e Chiara Biasi, e tutti gli invitati hanno danzato sulle note delle hit di Britney e dei Backstreet Boys.

Ci dobbiamo spaventare della potenza di tommy 🔥

ha fatto riunire la migliore edizione del grande fratello💅💖 #tommasozorzi @tommaso_zorzi #tzvip pic.twitter.com/KrPBZ7cIa5 — Emmanuele💙 (@napoli242003) April 2, 2022

Tommaso ha in seguito ringraziato tutti gli amici e partecipanti alla festa, dichiarandosi commosso da cotanto affetto. Un osservatore molto attento e lapidario, però, non ha mancato di far pervenire al giovane showman le sue impressioni circa il party. In maniera velata, ma senza mezzi termini, fa riferimento all’uso di sostanze illecite durante la festa. Si tratta dell’autore e conduttore Gabriele Parpiglia, già noto per aver fatto parte della produzione del “GF Vip”. Parpiglia, inoltre, ha anche composto il cast autoriale per il programma di Zorzi “Il punto Z”, reperibile su Mediasetplay. Sotto al tweet di ringraziamento di Tommaso, l’autore ha vergato alcune sconcertanti parole: “Secondo me sarà aria stupefacente. Ho questa idea. Magari sbaglio. Magari no. Stupefacente.“.

I fan di Tommaso Zorzi sono comprensibilmente insorti in difesa del loro beniamino: uno di essi bacchetta Parpiglia con severità. “Gabriele, anche meno però. Capisco che tu hai le tue idee ma Tommaso ieri sera ha ricevuto tutto l’affetto che si meritava di ricevere nel suo giorno speciale. Così facendo peggiori la tua posizione e cadi nello squallore. Siamo obiettivi dai!“, è il commento di un utente.

Gabriele anche meno però.

Capisco che tu hai le tue idee ma Tommaso ieri sera ha ricevuto tutto l’affetto che si meritava di ricevere nel suo giorno speciale. Così facendo peggiori la tua posizione e cadi nello squallore. Siamo obiettivi dai. — Mary (@MaryMoSoLu) April 3, 2022

Era solo sarcasmo, oppure la frecciatina di Parpiglia rivela una frattura irreversibile tra i due?

