Alberto Matano è ormai un vecchio ricordo: lei si è rifatta una vita

Sono stati un duo inossidabile, ma a un certo punto qualcosa si è incrinato. Oggi Alberto Matano fa parte del passato: una nuova vita

Nella vita, personale e lavorativa, sono molti gli incontri che si fanno. Alcuni funzionano, dando vita a relazioni umane e professionali soddisfacenti e fertili; altri, invece, non sono destinati a durare. Alberto Matano, dopo tanti anni di carriera, durante questo ultimo anno si è fatto conoscere in alcuni aspetti privati che nessuno si sarebbe mai immaginato. Anche dal punto di vista lavorativo, poi, sono noti alcuni dettagli che rivelano un carattere fumatino e piuttosto deciso.

Per lei, Alberto Matano oggi sembra essere solo un ricordo del passato, un imprevisto trovato lungo la strada del suo successo. La situazione è completamente cambiata: è rinata.

La rinascita dopo la sconfitta: da Alberto Matano a…

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, insieme, hanno condotto “La vita in diretta” nell’edizione del 2019/2020. I loro risultati in termini di ascolti sono molto buoni, tant’è che il pubblico ritiene quasi scontato un rinnovo per l’edizione successiva. Improvvisamente, però, prima dell’ultima puntata Lorella Cuccarini pare che abbia inviato una mail interna ai collaboratori del programma. Questa raccontava il modo in cui sembra sia stata trattata da Alberto Matano, da lei tratteggiato come un uomo maschilista e dall’ego sfrenato.

Questo ha quindi portato alla rottura del sodalizio lavorativo tra i due. Alberto Matano ha proseguito in solitaria la conduzione del programma, mentre Lorella Cuccarini, nel 2020, ha firmato un contratto con la Mediaset. A volerla, infatti, è stata Maria de Filippi, per Amici. Il primo anno ha lavorato come coach di ballo a fianco di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Per questa edizione in corso, invece, è un’insegnante di canto con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

La nuova veste le dona tantissimo. Il ruolo di coach con i ragazzi l’ha rinnovata, sia interiormente che esteriormente. Nonostante l’età avanzi anche per lei, il dover stimolare i propri studenti la rende radiosa e luminosa, sempre con una parola positiva per tutti. Durante il serale, la Cuccarini fa coppia con Raimondo Todaro. I due sembrano essere lavorativamente fatti uno per l’altro e anche il pubblico a casa sembra accorgersene:

Lorella e Raimondo rinati a Mediaset. Non solo stanno contribuendo al successo di #Amici21 (24,9%), ma addirittura hanno fatto volare #verissimo (19%). La parentesi con Carlucci e Matano ormai è Preistoria. CIAONE! 👋🏻 #ascoltitv pic.twitter.com/Do8yfKkNmh — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) April 3, 2022

Insomma, ancora una volta Maria de Filippi è riuscita a fare il botto e, soprattutto, a distinguersi dai suoi concorrenti.

