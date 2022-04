“Ti hanno visto in giro con un uomo…ho anche la foto”. Gerry Scotti inchioda Michelle, imbarazzo in studio | Video

Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno fatto il loro ingresso nello studio di Striscia la Notizia sulle note di “We are family”. La conduttrice ha inziato a ballare e quando si è allontanata dal collega, quest’ultimo scherzosamente l’ha richiamata: “Ma dove va?”, “Scusa Gerry sono gasata”, ha risposto lei, che per questa puntata ha scelto un abito super sexy, con gonna lunga e stretta e un top che le lascia scoperto l’addome scolpito.

A un certo punto poi Gerry ha stuzzicato Michelle, dicendo che stava masticando una caramella: “Lei ha la ciuccia, la ciuccia come la Maria”. “Ho una caramellina, perché lo dici?”, ha risposto ironicamente la Hunziker. “Comunque ti hanno visto in giro con un uomo con una gran bella tartaruga”, le ha detto poi il conduttore, continuando a stuzzicarla. E lei: “Io? Ma quando?”. Ma lui ha proseguito: “E ho anche la foto che ti inchioda“.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Preoccupata, Michelle si è girata a guardare lo scatto: si trattava in realtà di una foto ritoccata, dove ci sono lei e una tartaruga per strada. I due poi si sono messi a ridere. E Scotti ha detto: “Hai fatto una faccia…”. La Hunziker allora si è vendicata, mostrando un’altra foto, nella quale si vede Gerry con una pancia ritoccata su cui è disegnata una tartaruga. “Allora diciamo che per avere degli addominali scolpiti hai ancora molto da lavorare“, ha commentato scherzosamente Michelle.