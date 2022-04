termosifoni,-costi-altissimi:-il-trucco-per-risparmiare-da-subito

In questo periodo i costi delle bollette sono altissimi, e rischiano di diventare ancora più alti, ma c’è un trucco per risparmiare in tempi brevissimi.

Con i rincari delle bollette di luce e gas, evitare gli sprechi è diventato un obbligo per chiunque. Un risultato ottenibile in tempi brevissimi adottando semplici accorgimenti.

Basta applicare dieci semplici regole grazie alle quali è possibile non solo ridurre i costi ma anche salvaguardare l’ambiente. Si tratta dei consigli forniti dall’Enea per usare i termosifoni al meglio in attesa che arrivi il caldo della bella stagione. Scopriamo nel dettaglio quali sono.

Termosifoni, aumentano i costi: ecco le regole per risparmiare in tempi brevi

L’Enea ha fornito le dieci regole per gestire al meglio i termosifoni in modo da ridurre subito i costi delle bollette. Applicandole una alla volta, in maniera sistematica, il risparmio è garantito.

Ecco quali sono:

1 – Eseguire la manutenzione degli impianti per evitare che consumino e inquinino di più.

2 – Controllare la temperatura degli ambienti in modo che la casa non si scaldi oltre il dovuto, poiché i 19 gradi sono già sufficienti per garantire il calore necessario. Inoltre, ogni grado in meno porta un risparmio tra il 5 e il 10 per cento sui consumi di combustibile.

3 – Fare attenzione alle ore di accensione perché il calore accumulato dall’impianto garantisce comfort anche nelle ore di spegnimento.

4 – Installare pannelli riflettenti tra termosifone e muro per limitare le dispersioni di calore.

5 – Schermare le finestre durante le ore notturne, chiudendo tapparelle o persiane, o usando tende pesanti, perché questo è un altro modo per ridurre la dispersioni di calore.

6 – Evitare ostacoli sopra e davanti i termosifoni perché possono ostacolare la diffusione del calore.

7- Fare una diagnosi energetica dell’abitazione chiedendo aiuto a un tecnico così da valutare lo stato dell’isolamento termico di finestre e pareti, e l’efficienza degli impianti.

8 – Scegliere impianti di riscaldamento innovativi, magari sostituendo il vecchio generatore di calore con uno a condensazione o con pompa ad alta efficienza.

9 – Scegliere soluzioni tecnologiche innovative, come la centralina di regolazione automatica della temperatura, per evitare picchi o sbalzi di potenza.

10 – Installare le valvole termostatiche, che regolano il flusso dell’acqua calda nei termosifoni, in modo da non superare la temperatura impostata.

