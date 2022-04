Sfuriata di Laura Maddaloni, si fa un’altra nemica: “Non può attaccarmi così!”

Laura Maddaloni è di nuovo al centro della bufera. Un’altra donna le sta andando contro e le sue parole sono davvero pesanti

Con il marito Clemente Russo, Laura Maddaloni sta partecipando a uno dei reality più estremi, “L’Isola dei Famosi”. All’interno del programma, la donna non si sta di certo trattenendo soprattutto per quanto riguarda le litigate e le discussioni. Durante la puntata andata in onda giovedì 31 marzo, la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni ha avuto la peggio nel televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Nelle ultime ore, però, per la moglie dell’ex pugile ha raccolto un’altra grande critica da parte di una donna delle televisione. Momenti difficili per lei.

Laura Maddaloni e le critiche: “L’ha svantaggiato”

Durante la puntata di giovedì 31 marzo, Laura Maddaloni e Clemente Russo hanno avuto la peggio contro Carmen di Pietro e Alessandro Iannoni. I due, quindi, sono approdati a Playa Sgamada, dove hanno la possibilità di rientrare in gioco. Appena prima di andare via dalla Palapa, però, la moglie dell’ex pugile ha avuto un forte scontro con Carmen e, tra gli altri, ha riservato delle critiche anche per Lory del Santo.

La Maddaloni, infatti, è stata accusata dagli altri concorrenti di aver suggerito a Vaporidis di mandare lei e Clemente Russo in nomination. A riguardo di questa questione, una ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha detto la sua riguardo all’eliminazione della coppia Maddaloni-Russo. Si tratta di Miryea Stabile che, a “#FreeIsola” con Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo, ha detto apertamente che secondo lei Laura ha svantaggiato il marito.

“Laura per quanto diretta sia, magari non avendo mai fatto un reality non sa come comportarsi” ha detto, senza mezzi termini, Miryea. “Venendo da un mondo sportivo loro sono molto diretti, schietti, magari una persona se la può prendere sul fatto più personale“. La stessa Mireya non nasconde che lei se la sarebbe presa molto se avesse ricevuto un attacco del genere. “Se fossi stata io me la sarei presa tantissimo (…). Me lo puoi dire anche in un’altra maniera!”.

Insomma, Laura Maddaloni sembra non riuscire a convincere non solo i naufraghi, ma anche il pubblico a casa e gli ex naufraghi. Ora la sua avventura sull’Isola ha subito uno stop, chissà se questa sconfitta al televoto aiuterà Laura e il marito Clemente Russo ad aggiustare il tiro, per tornare in gioco in un modo più costruttivo.

