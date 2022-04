“quanto-hanno-pagato-quelle-comparse?”.-crosetto,-la-strage-russa-a-bucha:-“qualcuno-lo-chieda-a-freccero”

Ci sono professori e intellettuali, o presunti tali, che pur di apparire si coprono di ridicolo. Prima sul Covid, adesso sulla guerra in Ucraina: la critica è sacrosanta, così come l’espressione di idee diverse, ma deve essere basata sui fatti. Quelli che mette in dubbio Carlo Freccero, che nel suo ultimo intervento pubblico è riuscito nell’impresa di mettere in dubbio quanto accaduto all’ospedale pediatrico di Mariupol, “con una influencer dichiarata morta e ricomparsa poco dopo”.

Quella povera donna incinta è invece morta assieme al suo bambino: umanità, questa sconosciuta… I commenti vergognosi dell’ex direttore di Rai2 non hanno lasciato indifferente Guido Crosetto, che ha citato i recenti fatti documentati a Bucha, dove i russi hanno lasciato decine di cadaveri civili per strada e in fosse comuni: “Qualcuno chieda a Freccero quanto hanno dovuto pagare quelle comparse – ha twittato Crosetto – che si sono fatte uccidere veramente per rendere più reale il set allestito a Bucha. Si può essere schierati con Putin, ma negare la tragedia della guerra, trattandola come una fiction, è inaccettabile”.

Di sicuro Freccero su quanto accaduto a Bucha si allineerà alla versione della propaganda russa, ovvero che le foto e i video dei morti sono tutti “fake” prodotti dal “regime di Kiev” e dai media occidentali per accentuare le colpe dell’esercito russo. Il quale, secondo Mosca, “colpisce solo infrastrutture militari e le truppe ucraine”.