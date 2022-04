“Perché Putin ti bombarda”. Il “Fatto Quotidiano”-choc contro Ratzinger: come gli danno del nazista | Guarda

Satira velenosa, velenosissima, corrosiva e che lascia un poco interdetti quella che piove oggi, domenica 3 aprile, sulle pagine interne del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Si tratta della satira della vignetta di Natangelo, uno che picchia sempre molto duro.

Il tema è la possibilità che Papa Francesco vada in viaggio a Kiev, una possibilità confermata dal Santo Padre in persona. Potrebbe infatti tentare un “blitz” in Ucraina, un gesto per la pace e contro la brutale invasione della Russia di Vladimir Putin, impegnato nella cosiddetta operazione di “denazificazione” dell’Ucraina, così come sostenuto dallo zar a più riprese.

Dunque, eccoci alla vignetta, pubblicata nelle pagine interne del quotidiano. Titolo: “Il Papa vuole andare in Ucraina“. E nel disegno ci sono entrambi i papi, Francesco e Ratzinger. E così Benedetto XVI si rivolge a Bergoglio: “Franz… posso venire anche io a Kiev?”. E Papa Franceso: “Argh! Ratzinger… ! Ma sei matto?!? Se ti vede Putin ti bombarda per denazificarti“, conclude il Pontefice. E insomma, la premiata coppia Fatto Quotidiano-Natangelo, stringi stringi, dà del nazista al Papa emerito Benedetto XVI…