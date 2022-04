Oroscopo Paolo Fox di lunedì 4 aprile: inizio settimana fortunato. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Si preannuncia un momento astrale molto positivo. Ci sono incontri piuttosto promettenti in amore e se qualcuno vi piace e il caso di non tirarsi indietro. C’è fortuna anche sul lavoro: se vi piace qualcuno non tiratevi indietro.

Toro – Le relazioni che vanno avanti da un po’ finalmente riprendono e si riesce a parlare con il partner dopo un lungo silenzio. Attenzione a Vergine e Bilancia. Sul lavoro dovete fare attenzione a restare con i piedi per terra. Potrebbero esserci dei ritardi nella riscossione dei crediti e alcune spese per la casa.

Gemelli – Il vostro atteggiamento nei confronti dell’amore sta cambiando, ma finalmente riuscite ad affrontare problemi che vi sembravano insuperabili. Se cercate un lavoro o volete cambiare posizione in meglio potete conoscere persone che vi aiutino a tal fine.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Siete in un periodo particolare: avete molta voglia di amare, ma dovete capire con chi avete a che fare. Sul lavoro la situazione sembra andare meglio: se cercate qualcosa di nuovo oggi è un buon giorno e anche il rapporto con i colleghi va meglio.

Leone – Se siete in coppia da molto potreste pensare a fare un bambino. Se siete single, invece, potreste incontrare la persona giusta. Attenzione sul lavoro: siete stanchi e dovete ponderare bene le situazioni. Potreste fare promesse che poi non potete mantenere.

Vergine – Siete piuttosto agitati forse a causa di comportamenti strani e silenzi da parte del partner. Cercate di mantenere la calma. Ci sono spese impreviste a causa della casa, inoltre un familiare ha bisogno di voi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – In amore potete valutare di chiudere una storia che non ha più ragion di essere. Sul lavoro è previsto un grande impegno e fatica, ma raccoglierete i frutti.

Scorpione – Avrete notizie da qualcuno che avete amato in passato, potrebbe esserci un grande ritorno. Se attendete una risposta dal lavoro non dovrete aspettare ancora molto.

Sagittario – L’amore è piuttosto roseo per i giovani alle prime armi, ma attenzione alle situazioni poco chiare. Sul lavoro cercate di evitare di perdervi nei particolari e concentratevi su un progetto importante.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Sta passando l’agitazione in amore, potreste anche perdonare. Sul lavoro potrebbero esserci situazioni nuove per chi vuole cambiare.

Acquario – Qualcosa detto dal vostro partner potrebbe lasciarvi perplessi. Parlate con calma e potrebbe risolversi tutto. Sul lavoro è importante studiare e tenersi informati per manifestare competenze.

Pesci – In amore non dovete dare nulla per scontato: rivedete perciò alcuni atteggiamenti. La creatività e l’iniziativa sono i vostri cavalli di battaglia in amore.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 4 aprile: inizio settimana fortunato proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.