Oroscopo di Branko della settimana dal 4 al 10 aprile: cambiamenti in arrivo. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Nonostante il tuo spirito propositivo, nei primi giorni di questa settimana potresti non sentirti totalmente integrato nel gruppo: che sia perché ti vedi escluso da alcune dinamiche con gli amici o i colleghi, o perché ti trovi continuamente in disaccordo, è possibile che ti troverai a dover alzare la voce o chiarire il tuo punto di vista. Cerca risposte prima di tutto dentro di te – l’ingresso di Venere in Pesci da martedì chiede qualche giorno di riflessione per ricaricarti e poter poi tornare effettivamente a dare il tuo apporto. Il weekend è molto più tranquillo, con la Luna in Cancro in armonia con Giove e Nettuno puoi ritrovare un senso di pace, ma solo se dentro di te c’è chiarezza.

Toro – Non pensare che tutti i tuoi sforzi siano stati inutili, Toro: soprattutto nei primi giorni di questa settimana potresti sentirti un po’ affranto perché ti sembra di non vedere i risultati di tutto ciò che hai instradato negli ultimi mesi. Se però sei tu il primo a non riconoscere quanta strada hai fatto, è possibile che questo tuo atteggiamento ti metta ancora di più nei guai. Un respiro profondo, metti da parte le insicurezze e, piuttosto, fatti avanti chiedendo un riscontro.

Da metà settimana il tuo pianeta guida, Venere, si troverà in territori più confortevoli, e potrai trovare conforto tra le tue amicizie – non per pena o tenerezza, ma perché finalmente ti senti capito e ascoltato. Divertiti, soprattutto nel weekend con qualche chiacchiera spensierata.

Gemelli – Evita le polemiche a inizio settimana, difficilmente ti porteranno da qualche parte – la congiunzione tra Marte e Saturno può vederti inorridire di fronte a prospettive ottuse o limitanti che, però, sembrano essere irremovibili. Purtroppo non sembra possiamo trovare un punto di incontro, concentrati quindi sullo sviluppare quei contatti che effettivamente sanno ispirarti con l’ingresso di Venere in Pesci dal 5 aprile.

La Luna passerà sul tuo segno a metà settimana, accompagnandoti in giornate più sentimentali ed dedicate all’ascolto: sii ricettivo e vedrai che anche i tuoi sogni assumeranno una forma più chiara. Sono settimane cruciali per definire i tuoi prossimi sviluppi, anche lavorativi, quindi approfitta del weekend per ricordarti quali sono i tuoi punti di forza.

Cancro – La settimana inizia con qualche peso in più da dover sostenere, magari perché la persona con cui stavi collaborando o dividendo i compiti si tira indietro. Questo non vuol dire che tu debba soccombere senza fiatare: fai valere gli accordi presi, anche se ti sembrerà di giocare al tiro alla fune, usando la logica e la ragione puoi far valere i tuoi bisogni.

Spesso ci sentiamo in difetto o come se dovessimo colmare una nostra mancanza solo perché ci sembra di non avere le conoscenze adeguate e l’arrivo di Venere nel segno dei Pesci ti ricorda che hai sempre margine per imparare e fare nuove esperienze. Prova e fai tesoro di quello che apprendi lungo il percorso, questo weekend la Luna viene a trovarti nel segno – un paio di giorni di comfort per liberarti dalla tensione accumulata.

Leone – I nodi vengono sempre al pettine, soprattutto quando di mezzo di sono Marte e Saturno: l’inizio settimana si prospetta un momento di confronto intenso con un partner, perché una delle due parti ha bisogno di togliersi qualcosa dal petto. Questo è forse il momento per capire se una relazione o un accordo può sopravvivere alle intemperie, ma funziona solo se entrambi siete disposti a collaborare e negoziare. L’arrivo di Venere in Pesci è la ricompensa ai tuoi sforzi e investimenti – tanto finanziari quanto di tempo ed energie – ed è giusto che tu ti concentri solo su ciò che ti garantisce un upgrade. Il weekend è più silenzioso, goditi qualche giorno in solitaria per rimetterti in forze.

Vergine – Quando mettiamo troppa roba sul piatto, è inevitabile che a un certo punto qualcosa salti. A inizio settimana sembra che la tua lista di compiti, impegni e doveri non abbia fine e, in questo stato di tensione, non c’è da sorprenderci se qualcosa ti sfugge.

Gli errori capitano anche ai migliori e, infatti, l’arrivo di Venere in Pesci ti ricorda quanta comprensione e supporto puoi ricevere dalle persone a te più vicine. Non aver paura a delegare o chiedere aiuto se senti il tuo carico troppo pesante, mi ringrazierai nel weekend quando finalmente potrai dedicarti a una spensierata uscita tra amici.

Bilancia – Sembra tutto bloccato a inizio settimana, in amore o sul lavoro hai l’impressione che tutti fraintendano le tue intenzioni. È l’occasione giusta per far chiarezza, anche perché da questo martedì Venere entra in Pesci, ristabilendo un senso di comprensione reciproca. Tu ti nutri di relazioni e quando queste sono in equilibrio anche le tue giornate procedono piò tranquille.

Riprendi in mano delle sane abitudini in questo periodo, organizza i tuoi impegni e responsabilità giocando di squadra, così da ritagliarti anche il tempo per prenderti cura di te. Il fine settimana è un momento per sognare ad occhi aperti, ma ricordati di non lasciare troppe cose in sospeso.

Scorpione – La situazione in casa è un po’ più tesa del solito a inizio settimana, probabilmente perché emergono vecchie ferite non ancora risolte o perché non riesci ad arrivare a un accordo rispetto a certi aggiustamenti da fare. È importante in questa fase che fai rispettare i tuoi spazi, per non sentirti come se tutto il lavoro svolto nell’ultimo anno per costruire delle fondamenta solide sia buttato all’aria.

L’ingresso di Venere in Pesci da questo martedì è comunque un sospiro di sollievo che puoi trovare ritagliandoti del tempo per coltivare le tue passioni. Goditi gli attimi di piacere del tempo libero e non mettere vincoli alla tua creatività: con una mente aperta potrai trovare nuove ispirazioni nel fine settimana.

Sagittario – La congiunzione tra Marte e Saturno racconta di un improvviso cambio di programma a inizio settimana – che sia un mezzo in ritardo, un dettaglio dimenticato o un messaggio sbagliato, è meglio che ti armi di molta calma e capacità di improvvisare. Non è detto che tu riesca a risolvere tutto, ma un po’ di autoironia può aiutarti a mettere in prospettiva certe disavventure.

Venere in Pesci da questo martedì ti ricorda quanto è bello il torpore di casa ora che finalmente hai capito che forma vuoi darle, e sul finire della settimana, con la Luna che passa dai Gemelli al Cancro, potresti anche concederti qualche giorno di intimità e confidenze.

Capricorno – Vuoi perché con una ritrovata vita sociale stai spendendo più del solito, o perché ti trovi qualche spesa imprevista, questo inizio settimana ti vede molto teso rispetto la tua situazione finanziaria. Attento a non cadere in una mentalità restrittiva nei tuoi confronti e prova a ottimizzare ciò che hai usando una mente fredda. Non per forza devi privarti di tutto per recuperare.

Venere in Pesci ti ispira a trovare nuovi spunti per approfondire le tue idee, oltre che soluzioni alternative ai tuoi impegni di ogni giorno. Racconta le tue suggestioni a qualcuno che ti è vicino, soprattutto nel weekend, per rilassare i nervi.

Acquario – Con la congiunzione di Marte e Saturno nel tuo segno, a inizio settimana sembra quasi che ogni cosa sia una tua responsabilità. Hai la sensazione di dover risolvere tutto per tutti e non è che tu non voglia esserci, ma forse ti stai facendo carico di troppe cose sotto numerosi aspetti. Chiarisci i tuoi limiti con gli altri, considera anche questo un gesto di responsabilità verso te stesso.

Imparando a gestire e diminuire questa mole di responsabilità, sarà più facile vedere la ricchezza che Venere in Pesci può portare nella tua vita: individua nuove occasioni e riconosciti i tuoi meriti. Nel fine settimana, un po’ di sport potrebbe aiutarti a sfogare.

Pesci – La sensazione di sforzo e difficoltà che ci accomuna tutti nei primi giorni di questa settimana diventa per te l’incidente scatenante che fa scoppiare le tue insicurezze. Probabilmente ti rendi conto di come, su molti aspetti, sei stato tu il più grande ostacolo verso il raggiungimento dei tuoi sogni. Non abbatterti, su molte cose puoi sempre lavorare – ma d’altra parte è anche importante che riconosci che, su tante altre situazioni, non hai il totale controllo.

Lascia andare la presa su quelle situazioni che sono più grandi di te e lavora su ciò che ti riguarda più strettamente, dalla tua intimità al modo in cui ti poni nel mondo, con Venere che entra nel tuo segno da questo martedì puoi ritrovare una nuova aura di fascino.

