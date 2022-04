Oroscopo Branko di lunedì 4 aprile: domani strepitoso, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi ti senti un po’ strano, forse poco capito dalle persone che tu ami. Devi mantenere la calma, capire che le tue esigenze a volte sono troppo pretenziose: d’altra parte, tu non ti accontenti mai!

Toro – Cerca di andare con i piedi di piombo, la fretta non porta da nessuna parte: mantieni la calma e prima di fidarti di qualcuno accertati della sua buonafede. Non puoi lasciarti andare con tutti!

Gemelli – Buone notizie: il lunedì inizia con il piede giusto. Sei positivo, energico, ma occhio ai piccoli litigi in famiglia: alimentare le polemiche non ha senso!

Cancro – Oggi dovresti riposare un po’ di più perché la stanchezza si fa sentire, ma sarai come sempre produttivo. Cerca solo di non sprecare tempo con polemiche e discussioni inutili, non puoi perdere l’energia!

Leone – Buone notizie perché sei circondato da belle persone e anche il tuo umore ne risente. Sei sereno, energico e finalmente stai avendo più autostima!

Vergine – Sul lavoro dovrai impegnarti molto e dovrai affrontare anche situazioni particolari. Non essere istintivo: ricorda che prima di agire e di compiere delle scelte è sempre meglio riflettere!

Bilancia – Oggi sei ottimista, positivo, ma non tutti attorno a te lo sono. Cerca, quindi, di calmarti e di non seguire sempre il tuo istinto. A volte la fretta non aiuta!

Scorpione – Hai sicuramente più consapevolezza, ti ami di più e non permetti a nessuno di distruggere i tuoi sogni. Molto bene, ora devi solo pensare al futuro e ai prossimi progetti, che stanno per decollare!

Sagittario – Stai facendo un po’ di fatica perché non riesci a capire cosa provi e la tua vita sentimentale è un po’ in subbuglio. Cerca di mantenere la calma perché ora, vista la situazione, non è facile prendere una decisione, fare una scelta!

Capricorno – Buone notizie perché hai sì tanti impegni da portare avanti, ma sei anche molto ottimista. E ti senti sicuramente più libero e spensierato, in grado di fare tutto e superare gli ostacoli!

Acquario – Sei lungimirante, sai bene come agire perché hai fatto chiarezza nella tua vita. Stai pensando al futuro, sei entusiasta, ma ricorda che devi anche stare con i piedi per terra: non puoi fantasticare sempre!

Pesci – Oggi sei un po’ ansioso e lo stress si fa sentire: che ne dici di prenderti una pausa da tutto? Ti servirà per riflettere e per capire da dove ripartire!

