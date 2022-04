Oroscopo Barbanera del 4 aprile: lunedì favoloso, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La congiunzione tra il Sole e Mercurio alimenta la vostra intraprendenza. Avete le carte in regola per fare bella figura con azioni convincenti, incisive e garbate.

Toro (21/4 – 20/5) – Per rimediare agli eventuali strappi nelle relazioni, contate sul sostegno della Luna congiunta a Urano. Le sorprese in serbo per l’altro saranno apprezzate.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la complicità del Sole e di Mercurio, la giornata si snoda in un clima dinamico. Presi da inviti, acquisti e nuove conoscenze, ve la spassate senza timori.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – La Luna amica a Urano culla le vostre certezze, vigila su finanze e investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere

Leone (23/7 – 23/8) – Nulla può oggi l’effetto della Luna sullo stato d’animo e sui vostri propositi. L’ottima resa a scuola e nello sport vi mette al centro dell’attenzione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con l’ingresso della Luna in Toro, si annuncia una domenica promettente per il cuore. Gioie per i single e nuovi slanci per gli accasati.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Fase movimentata per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in questo ambito: ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Leggere increspature delle acque attentano alla vostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parlate francamente.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Sul piano del rendimento è una giornata produttiva. Nelle incombenze di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli impegni in agenda.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di frequentare gente, date spazio a nuove amicizie e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro.

Acquario (21/1 – 19/2) – È possibile che dobbiate risolvere qualche problema nella sfera domestica, ma non è niente di preoccupante, sarete all’altezza della situazione.

Pesci (20/2 – 20/3) – Per molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli: sono in arrivo notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera del 4 aprile: lunedì favoloso, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.