fonte-san-pietro,-terrore-per-nicole:-5-anni,-scomparsa-nei-boschi-da-tutta-notte.-il-sospetto

Ore di terrore ed angoscia a Fonte San Pietro, frazione di Sant’Angelo Limosano, Campobasso: da ieri sera è scomparsa la piccola Nicole, cinque anni, che non si trova più da sabato 2 aprile. Centinaia tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono alla ricerca della piccola, che sarebbe scomparsa nei boschi.

Un dispiegamento di mezzi eccezionale: la speranza è di ritrovarla con la luce del giorno. In volo gli elicotteri dei vigili del fuoco, così come si ricorre all’utilizzo di un drone. La masseria dove abita la piccola con i suoi genitori è contigua a un bosco, ed è proprio in quell’area che si concentrano le operazioni di ricerca.

La notizia della scomparsa della piccola Nicole ha ovviamente scosso la comunità, non solo il paesino ma anche tutte le frazioni confinanti. Dal comune di Limosano, contiguo a Sant’Angelo, è stata immediata la collaborazione nel tentativo di rintracciare la bambina. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Si suppone che Nicole sia uscita di fronte a casa, per poi inoltrarsi nella campagna e smarrirsi. Nonostante il sole, fa un grande freddo: soltanto ieri sera era caduta della neve, che rende il terreno scivoloso a causa della fanghiglia.