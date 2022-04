Caterina Balivo punzecchiata in diretta, il commento della collega è spiazzante

Una collega di Caterina Balivo non si è risparmiata e ha fatto un commento sulla conduttrice piuttosto pesante. Ecco di chi si tratta

Conduttrice molto apprezzata e altrettanto amata giudice de “Il Cantante Mascherato”, Caterina Balivo è ormai un’esperta della televisione. In Rai ha condotto trasmissioni di successo come “Detto Fatto” o “Vieni da me” e, dopo un periodo di pausa, è tornata come giudice del programma del venerdì sera di Milly Carlucci. Con Flavio Insinna, Arisa e Francesco Facchinetti ha cercato per mesi di scoprire le identità dietro alle maschere fino alla finale del 1° aprile, che ha incoronato la Volpe di Paolo Conticini.

Nelle ultime ore, però, per Caterina Balivo è arrivato un commento spiazzante. A farlo è una collega della televisione, che sembra non aver dimenticato vecchi dissapori.

Caterina Balivo pesantemente commentata: “Per niente amichevole…”

Oggi Caterina Balivo è conosciuta e apprezzata soprattutto come conduttrice. La sua carriera in televisione, infatti, l’ha portata a presentare programmi importanti del pomeriggio e della sera dei canali Rai. Con lei, molti ospiti si sono raccontati anche in dettagli privati e intimi, riuscendo ad aprirsi e a svelare particolari importanti della propria vita. A Detto Fatto, invece, Caterina Balivo ha portato in televisione i tutorial, dando vita a una trasmissione di intrattenimento e di utilità pratica e riuscendo a creare un format molto apprezzato.

Il suo primo vero traguardo, però, è stato nel campo della moda. La televisione l’ha conosciuta grazie a Miss Italia, concorso di bellezza in cui nel 1999 si è classificata terza. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo e la prima esperienza è stata proprio al fianco di Fabrizio Frizzi, conduttore del concorso. A fianco a lui, infatti, è stata valletta di “Scommettiamo che…”. Miss Italia 1999, colei che quindi salì il gradino più alto, è Manila Nazzaro, altra grande protagonista della televisione di oggi, nonché una delle concorrenti dell’edizione del GF VIP appena conclusa.

Durante la puntata di Verissimo di sabato 2 aprile, Manila Nazzaro ha però lanciato qualche frecciatina infuocata alla collega di televisione e di podio, Caterina Balivo. Tra le due sembra non scorrere buon sangue e l’inimicizia è radicata nel tempo: “In realtà sembra che lei avesse detto che io non l’ho salutata negli studi di un programma televisivo” ha detto la Nazzaro. “Può succedere, soprattutto due giorni dopo le elezioni di Miss Italia” ha continuato, confermando quindi che si tratta di un episodio del passato.

Miss Italia 1999 ha quindi ammesso a Silvia Toffanin che tra lei e la Balivo non è mai fiorito un bel rapporto: “Ci sono cose che nascono e altre no. Non c’è empatia tra me e Caterina”. Chissà se la conduttrice della Rai risponderà a queste frecciatine.

The post Caterina Balivo punzecchiata in diretta, il commento della collega è spiazzante appeared first on Ck12 Giornale.